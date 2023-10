Szpital uruchomił specjalny "pokój pożegnań". Takich miejsc w lecznicach wciąż brakuje

Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu, na Oddziale Medycyny Paliatywnej, uruchomił "pokój odwiedzin i pożegnań"

- To miejsce, w którym rodzina może spokojnie pożegnać się z bliskim, spędzić czas w ciszy i spokoju. Bardzo zależało nam na zapewnieniu zarówno choremu, jak i rodzinie warunków dalekich od aury zwykłej sali - tłumaczy placówka

- Chodzi o dobro pacjenta i ten moment traumatyczny, kiedy pacjent wchodzi w fazę terminalną, gdy widzimy, że odchodzi - mówi dr Joanna Bielińska, pomysłodawczyni

Szpital w Grudziądzu stworzył "pokój odwiedzin i pożegnań"

- Pracowałam w kilku miejscach i nie spotkałam się z czymś takim wcześniej. Jest to raczej pionierski pomysł, który chodził mi po głowie od dłuższego czasu - przyznaje dr Joanna Bielińska, koordynator Oddziału Medycyny Paliatywnej w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu.

Jak tłumaczy pomysłodawczyni "pokoju pożegnań", jest to jednoosobowa sala, zaaranżowana, jak pokój domowy, gdzie pacjent może spędzić czas z bliskimi.

- Chodzi o dobro pacjenta i ten moment traumatyczny, kiedy pacjent wchodzi w fazę terminalną, gdy widzimy, że odchodzi. Chcieliśmy, by czuł się jak w domu, wśród rodziny, która może mu wówczas towarzyszyć, bo wiemy jak ważne jest to w tej chwili - podkreśla.

Do aranżacji pokoju przyczyniło się wiele osób, wielu darczyńców, łącznie z dziećmi ze szkół i przedszkoli, które przygotowały rysunki ozdabiające oddział.

- A kolejne cegiełki w dalszy rozwój pokoju dokładają rodziny pacjentów, którzy odeszli, którzy korzystali z tego miejsca, którzy dziękują za taką możliwość - mówi dr Bielińska.

- Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że w tych trudnych chwilach pacjent chciałby być w domu, otoczony bliskimi, co daje mu poczucie bezpieczeństwa. Stąd zrodził się ten pomysł, by dać mu choćby namiastkę tego bezpieczeństwa, by dać możliwość bycia z bliskimi - dodaje.

Więcej zdjęć pokoju pożegnań ze szpitala w Grudziądzu w galerii zdjęć.







