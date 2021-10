Rehabilitacja po COVID-19 do 12 miesięcy od przechorowania. NFZ zmienił przepisy

Koronawirus. Rehabilitacja po COVID-19 będzie dostępna dla większej liczby pacjentów

NFZ zmienił przepisy: czas kwalifikacji do rehabilitacji pocovidowej został wydłużony do 12 miesięcy

Nawet jedna trzecia pacjentów po COVID-19 zmaga się m.in. z bólami stawów i mięśni, zaburzeniami lękowymi i depresja oraz problemami z oddychaniem

Rehabilitacja po COVID-19. Co się zmieni?

Nawet do 12 miesięcy po zakończeniu leczenia COVID-19 będzie można przystąpić do programu rehabilitacji pocovidowej - informuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Jak wskazuje Fundusz, jeszcze więcej pacjentów skorzysta dzięki tej zmianie z ćwiczeń i zabiegów terapeutycznych, które pomagają wrócić do zdrowia po przejściu COVID-19.

Jak dotąd możliwość skorzystania z rehabilitacji po COVID-19 obowiązywała pacjentów, którzy złożyli wniosek do 6 miesięcy od zakończenia leczenia.

NFZ podaje, że zmiany dotyczą wszystkich rodzajów rehabilitacji pocovidowej, czyli:

stacjonarnej i uzdrowiskowej

ambulatoryjnej

domowej.

Rehabilitacja po COVID-19 w ośrodkach rehabilitacji dziennej

Nowe zarządzenie prezesa NFZ wprowadza także możliwość prowadzenia rehabilitacji przez nowe miejsca: ośrodki rehabilitacji dziennej.

Ponadto, zgodnie z nowymi przepisami został określony termin zakończenia leczenia. Może to być to data zakończenia izolacji domowej, data wypisu ze szpitala lub lub data wypisu z izolatorium.

W przypadku rehabilitacji domowej i ambulatoryjnej zmieniła się liczba wizyt w programie podstawowym i rozszerzonym:

program podstawowy: 2 wizyty w tygodniu do 6 tygodni

program rozszerzony: przynajmniej 2-3 wizyty w tygodniu do 6 tygodni. Liczba wizyt ustalana indywidualnie.

