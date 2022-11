Od listopada nowe leki w refundacji na atopowe zapalenie skóry. "Zbliżamy się do światowego poziomu w leczeniu AZS"

Powoli zbliżamy się do światowego poziomu w leczeniu atopowego zapalenia skóry - podkreśla prof. Irena Walecka, kierownik Kliniki Dermatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie

Od listopada dostępna będzie refundacja leków baricytynibu i upadacitinibu dla pacjentów od 18. roku życia, dupilumabu i upadacitinibu dla młodzieży w wieku 12-17 lat i dupilumabu dla dzieci w wieku 6-11 lat

Brak leczenia dermatoz i przerwy w leczeniu to zaprzepaszczenie procesów psychoterapeutycznych, a często również wycofanie się chorych z życia społecznego, rodzinnego i zawodowego

O problemach i zagadnieniach związanych z dermatologią w Polsce rozmawiali paneliści XVIII Forum Rynku Zdrowia

Od listopada nowe wskazanie refundacyjne w AZS

- Jeżeli popatrzymy na leczenie na świecie, powoli się do niego zbliżamy - mówi, w odniesieniu do terapii w atopowym zapaleniu skóry prof. Irena Walecka, kierownik Kliniki Dermatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie.

- Zmienił się program lekowy leczenie atopowego zapalenia skóry, dlatego, że dotychczas w programie lekowym była możliwość kwalifikowania wyłącznie osób dorosłych powyżej 18. roku życia z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry. Jak wiemy, AZS to choroba, która zdecydowanie częściej dotyczy dzieci i młodzieży - podkreśla i dodaje, że dzieci miały do tej pory ratunkowy dostęp do technologii lekowych.

- Program się zmienia - zmienia się bardzo pozytywnie - zaznacza profesor. - Od pierwszego listopada mamy możliwość leczenia dzieci od 6. roku życia z AZS ciężkim. Od 6. do 12. roku życia rejestracja leku dupilumab jest tylko dla dzieci ze wskazania "atopowe zapalenie skóry postać ciężka". W tym samym programie jest możliwość leczenia młodzieży od 12. do 18. roku życia - również mamy możliwość leczenia atopowego zapalenia skóry o nasileniu ciężkim. Rejestracja leku dupilumab jest również u młodzieży z postacią umiarkowaną. To jest część, której nam brakuje - tłumaczy.

Profesor powołuje się na najnowsze światowe rekomendacje i zaznacza, że brakuje w programie lekowym wskazania dla postaci umiarkowanej i jednego leku - baricytynib. Mamy nadzieję, że również w niedługim czasie dołączy [do programu] - dodaje.

Pacjenci co wyzwaniach na przyszłość w leczeniu AZS

- To, w jaki sposób przebiegał cały proces - to już 3 lata wspólnej walki, w zasadzie nie nazwałbym tego walką, a procesem, który toczył się w sympatycznej atmosferze - mówi Hubert Godziątkowski, prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych.

- Jako organizacja pacjencka czuliśmy, że jesteśmy słuchani i traktowani partnersko. To jest prognostyk na to, co będzie działo się w przyszłości, bo jest troszeczkę przed nami i z punktu widzenia pacjentów to jest ogromna zmiana. Dla tego zakresu terapeutycznego pacjenci z AZS do niedawna w ogóle nie mieli żadnego celowanego leczenia - skutecznego, dostępnego, już nie mówię o refundacji.

- Jesteśmy rok po wprowadzeniu pierwszego leku biologicznego dla pacjentów dorosłych z ciężką postacią AZS i w aspekcie tych pacjentów to jest taka zmiana, że ta grupa przechodzi ze stagnacji i beznadziei do zobaczenia światełka w tunelu - dodaje.

Co piąte dziecko ma problemy z atopowym zapaleniem skóry

- Co piąte dziecko ma problemy z atopowym zapaleniem skóry - to jest poważny problem. Pediatrom często brakuje możliwości leczenia, część leków jest niezarejestrowana. Leczenie powoli "schodzi" coraz niżej, jeżeli chodzi o wiek - przyznaje prof. Marek Kulus, prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego w latach 2018-2021, kierownik oddziału klinicznego Kliniki Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

- Jeżeli chodzi o leki, które stosują dorośli, one w większości bardzo późno trafiły do opieki pediatrycznej, w związku z czym to leczenie jest naprawdę bardzo trudne. Jednocześnie mamy świadomość, że to, co zaczyna się w dzieciństwie, rzutuje na wiek późniejszy - dodaje.

Profesor podkreśla, jak ważne jest wczesne rozpoczęcie leczenia, "żeby w przyszłości mieć mniej alergii".

- Przez skórę się alergizujemy i jest bardzo wiele danych mówiących o tym, że istnieje związek alergii pokarmowej z atopowym zapaleniem skóry. Jest mocno dyskutowane, że przez skórę możemy się alergizować alergenami pokarmowymi - zaznacza.

Przybliża również pojęcie marszu alergicznego. - To, co zaczyna się na skórze, może przerodzić się w inną postać alergii, na przykład w astmę. Stałym pytaniem pacjentów, rodziców pacjentów, jest pytanie o zagrożenie w przyszłości astmą. Jeżeli skóra nie będzie właściwie kontrolowana, alergizacja będzie postępowała. Leczenie ma kolosalne znaczenie dla dalszego zdrowia dzieci - tłumaczy specjalista.

Choroby skórne a depresja

Dagmara Samselska, przewodnicząca Unii Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę i ŁZS odnosi się do kwestii przerw w terapii - na przykład z powodu braku dostępu do leczenia - i podkreśla, że "pacjent, który ma przerywane leczenie, będący często po wielu latach bez skutecznego leczenia miejscowego przy stanie wymagającym leczenia ogólnego czy leczenia biologicznego, jest pacjentem po depresji i utracie wielu wartości, na które pracował bardzo długo przez całe życie, lub których przez chorobę nie mógł osiągnąć, jak związek, dziecko, czy praca".

- Dla osoby z przewlekłą chorobą skóry: łuszczycą czy też atopowym zapaleniem skóry i innymi przewlekłymi dermatozami, która nie jest adekwatnie leczona, osiągnięcie tego jest olbrzymim wysiłkiem albo jest wręcz niewykonalne - podkreśla.

Przerwa w leczeniu łuszczycy to wyrzucenie do kosza skutków psychoterapii

Prof. Ewa Mojs, kierownik Katedry i Zakładu Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przytacza badania prowadzone na pacjentach z łuszczycą przez jej jednostkę.

- 60 proc. kobiet chorych miało objawy depresji - informuje. - Dla tych osób dedykowana jest psychoterapia jako formuła pracy, wspierania, poprawy nastroju, budowania lepszych mechanizmów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. Jest to terapia wieloletnia, zazwyczaj trwa kilka lat - dodaje specjalistka.

- Proszę wyobrazić sobie sytuację, że w trakcie terapii psychologicznej człowiek jest leczony najnowocześniejszymi cząsteczkami, skóra się poprawia jest czysta, potem - stop, zaprzestanie leczenia. Pracę psychoterapeuty można w tym momencie wrzucić do kosza - przyznaje.

- Koszty materialne związane z terapią też rosną z perspektywy klinicznej. Skuteczność wprowadzania po raz kolejny tego samego leku zmniejsza się - stopniowo bądź gwałtownie. Tracimy korzyści związane z procesem psychoterapii, bo to, co widzimy, czyli narastające objawy skórne znowu uruchamiają związane z własnym wizerunkiem, obrazem ciała poczucie mniejszej wartości, nieadekwatności. Z perspektywy kompleksowej opieki interdyscyplinarnej nad pacjentem przerwanie leczenia jest po prostu szkodliwe - zaznacza profesor.

