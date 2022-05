Lek na ciężki przebieg AZS bez refundacji. Fatalna wiadomość dla chorych

Na majowej liście refundacyjnej nadal nie ma dupilumabu, leku oczekiwanego przez dzieci i młodzież z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry (AZS) - mówi Hubert Godziątkowski

Dla młodych pacjentów oznacza to kolejne miesiące życia z bólem i niewyobrażalnym świądem - podkreśla

Lek już blisko rok temu uzyskał pozytywną rekomendację prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - wskazuje

W Polsce takich osób jest ok. 200, więc udostępnienie im terapii, która jest ich jedynym ratunkiem, nie powinno stanowić problemu dla rządzących - ocenia

Rekomendowana przez ekspertów i wskazywana w polskich i międzynarodowych wytycznych terapia biologiczna jest w Europie i na świecie już od wielu lat standardem leczenia AZS w grupie wiekowej powyżej 6 r.ż. - dodaje

Jak wskazuje Hubert Godziątkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych, nastoletni pacjenci cierpiący na ciężką postać atopowego zapalenia skóry nadal czekają na dostęp do skutecznego leczenia. Na majowej liście leków refundowanych nadal nie ma dupilumabu, a to - jak mówi - kolejne miesiące życia z bólem i niewyobrażalnym świądem, którego można uniknąć.

Przypomina jednocześnie, że lek ten już blisko rok temu uzyskał pozytywną rekomendację prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Młodzi pacjenci popadają w depresję. Zdarzają się próby samobójcze

Specjaliści zwracają uwagę, że ciężkie atopowe zapalenie skóry u nastoletnich pacjentów odciska swoje piętno na ich życiu nie tylko w aspekcie fizycznym, ale i psychicznym. Świąd, ból skóry, rozdrapane do krwi rany, wykluczenie z grupy rówieśniczej, stygmatyzacja, frustracja chorobą, reżim pielęgnacyjny czy dieta, to codzienność, na którą dodatkowo nakłada się burza hormonów i nastoletni bunt. Młodzi pacjenci zmuszeni przez chorobę do rezygnacji ze swojego nastoletniego życia izolują się, popadają w depresję, podejmują próby samobójcze.

- Pacjenci z ciężką postacią AZS odczuwają nieustający świąd , który powoduje ciągłe drapanie, problemy z zasypianiem i wielokrotne budzenie się w nocy co powoduje, że są niewyspani, rozdrażnieni, zirytowani mają gorsze wyniki w szkole i czują bezsilność. Wszystko to wpływa na obniżenie ich jakości życia i rozwój depresji - zaznacza prof. Irena Walecka, kierownik Kliniki Dermatologii CMKP, Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA.

"Jakość życia mniejsza niż zero"

- Jakość życia jest często ważniejszym aspektem niż samo przeżycie, ponieważ jak pokazują dane, są stany chorobowe, w których jakość życia jest mniejsza niż 0, a to oznacza, że pacjent wolałby umrzeć niż dalej żyć w danym stanie chorobowym. Takim stanem jest ciężka postać atopowego zapalenia skóry, która może mieć wręcz destrukcyjny wpływ na rozwój psychiczny i szeroko rozumiany dobrostan młodych pacjentów - podkreśla Hubert Godziątkowski.

- Należy jasno rozgraniczyć postać łagodną, w której leczeniem zewnętrznym możemy chorobę opanować, od postaci ciężkiej, w której dostępne formy leczenia są po prostu nieskuteczne. Wstanie z łóżka po kolejnej nieprzespanej nocy, ubranie się, gdy na ciele jest pełno rozdrapanych sączących się i swędzących ran jest dla tych młodych osób z ciężką postacią AZS ogromnym wyzwaniem - zauważa.

- W Polsce takich osób jest ok. 200, więc udostępnienie im terapii, która jest ich jedynym ratunkiem, nie powinno stanowić problemu dla rządzących - ocenia.

Lek pozwala skutecznie kontrolować chorobę

Jak mówi, rekomendowana przez ekspertów i wskazywana w polskich i międzynarodowych wytycznych terapia biologiczna jest w Europie i na świecie już od wielu lat standardem leczenia AZS w grupie wiekowej powyżej 6 rż.

Potrzebę ze strony pacjentów potwierdziły wyniki przeprowadzonego przez PTCA wśród nastoletnich pacjentów i ich opiekunów badania, w którym aż 72 proc. ankietowanych za jedyną pomoc i możliwość poprawy skuteczności leczenia uznało dostęp do leczenia biologicznego.

- Obecnie w leczeniu młodzieży z umiarkowaną lub ciężką postacią atopowego zapalenia skóry stosujemy miejscowo glikokortykosterydy i inhibitory kalcyneuryny oraz ogólnie, w rzadkich przypadkach cyklosporynę i sporadycznie na bardzo krótko GKS. Obecnie rekomendowaną terapią dla pacjentów 12 lat i starszych z umiarkowaną i ciężką postacią AZS wymagających terapii ogólnej jest dupilumab - wyjaśnia prof. Walecka.

- Lek ten pozwala skutecznie kontrolować chorobę, redukuje świąd i umożliwia pacjentom normalne funkcjonowanie. Jako środowisko dermatologiczne bardzo liczymy na refundację tego leku - dodaje ekspertka.









