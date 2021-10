Koronawirus. Polski start-up wdrożył nową metodę sekwencjonowania SARS-CoV-2

- Podczas pandemii COVID-19 nastąpił szybki rozwój technologi diagnostycznych związanych z biologią molekularną, czyli genetyką wirusów. Dzisiaj chyba już każdy Polak wie, czym jest test PCR lub przynajmniej słyszał o takich testach i wie, jak bardzo są ważne - mówi prof. nadzw. dr hab. Jakub Swadźba, prezes firmy Diagnostyka SA, członek zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej.

Zauważa, że w Polsce znacznie zwiększyła się liczba stosunkowo niewielkich laboratoriów wykonujących testy PCR. - Natomiast, w przeciwieństwie do, na przykład Wielkiej Brytanii, nie stworzono u nas dużych zautomatyzowanych laboratoriów, swoistych hubów, co stało się jednym z innowacyjnych trendów w wielu krajach - wskazuje.

Zwraca uwagę, że inny, bardzo ważny kierunek w diagnostyce laboratoryjnej dotyczy technik genetycznych. Jeszcze przed pandemią powstała technologia nanoporów (metoda służąca do sekwencjonowania DNA - spersonalizowana, bazująca na indywidualnym kodzie genetycznym - red.).

- W całej genetyce mówi się dzisiaj o NGS, czyli nowej generacji sekwencjonowania DNA, która pozwoliła na to, że - kiedyś bardzo kosztowna i czasochłonna technologia - dziś pozwala sekwencjonować DNA w ciągu kilku godzin za kwoty od ok. 200 do 1000 dolarów - tłumaczy ekspert.