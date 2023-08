Ekspertka o leczeniu boreliozy: za ILADS nie stoją żadne badania. To nie jest spór naukowy

Mikrobiolożka prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska była gościem Poranek Radia TOK FM. Na antenie odniosła się do sprawy stosowania przez niektórych lekarzy niesprawdzonej metody leczenia boreliozy, którą rozgłośnia wyłoniła na światło dzienne w swoim programie "Podziemie"

Odniosła się także do wykorzystywanych obecnie testów w diagnostyce boreliozy i doniesień mediów o modelce Belli Hadid, która ma mierzyć się z przewlekłą postacią choroby

Ekspertka o leczeniu boreliozy: za metodą ILADS nie stoją żadne badania kliniczne

Prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska w odniesieniu do głośnej sprawy stosowania przez niektórych lekarzy ILADS, niesprawdzonej metody leczenia boreliozy, wyjaśniła jak w świecie nauki potwierdza się skuteczność terapii.

- Zanim wprowadzi się jakąkolwiek metodę terapii czy diagnostyki, musi ona zostać poddana wieloletnim badaniom. Za metodą ILADS nie stoją żadne badania kliniczne, ani publikacje w renomowanych czasopismach, na podstawie których można byłoby toczyć spór naukowy. Nie są to metody sprawdzone. W mojej ocenie jest to zwyczajne prowadzenie eksperymentu na ludziach - podkreśliła.

Jak zwróciła uwagę, w świecie nauki najpierw powstaje hipoteza badawcza, którą trzeba sprawdzić. Z reguły, aby wstępnie ocenić bezpieczeństwo danej metody terapeutycznej, najpierw przeprowadza się badania przedkliniczne na organizmach zwierzęcych. Jeśli przejdzie ona pozytywną ocenę, wówczas prowadzi się badania kliniczne w kilku fazach.

- Pierwsze badanie kliniczne obejmuje najczęściej kilkaset osób i jest podwójnie zaślepione, co oznacza, że ani pacjenci, ani lekarz nie wiedzą, jakie leczenie otrzymuje dany uczestnik. Później zbiera się wyniki i próby zostają odślepione. Ujawnione zostaje, który z pacjentów dostawał lek, a który nie i porównuje się wyniki. Jeśli badanie przeszło pozytywnie, bez niebezpiecznych epizodów, proponuje się kolejne badania kliniczne na coraz większej liczbie ludzi - tłumaczyła ekspertka.

Takich badań nie przeszła jednak ani metoda ILADS, ani diagnostyka, którą się przy jej okazji stosuje. Zapytana, jak reagować na argumenty pacjentów, którzy twierdzą, że "im pomogło", zwróciła uwagę, że są to dowody anegdotyczne, których nauka nie może uwzględnić. - Dlatego, że nie została przeprowadzona analiza medyczna, naukowa, czy to ten sposób terapii jest odpowiedzialny za zmianę. Bo być może bez terapii też doszłoby do poprawy - stwierdziła.

Odniosła się także do wykorzystywanych obecnie testów diagnostycznych boreliozy, której zwolennicy ILADS zarzucają, że są niewystarczające i nie zawsze wykrywają chorobę.

- W diagnostyce boreliozy stosuje się dwa testy wysoce specyficzne. Najlepiej jest stosować oba, dlatego, że każdy niesie informację o czymś innym. Dopiero zestawienie wyników tych dwóch testów daje nam pełny obraz czy dana osoba jest lub była zakażona krętkiem borreli i nie znam czulszych metod. Dlatego, że jedna i druga opierają się na wykorzystaniu przeciwciał, które są wysoce swoiste wobec poszukiwanych antygenów - wyjaśniła mikrobiolożka.

Przyznała, że, owszem, istnieje szereg innych metod, ale są niesprawdzone i niezatwierdzone, w tym m.in. autorski test Elispot 2 Borrelia, który stosowany jest tylko w Centrum Wielkoszyńskiego.

- Nie ma on żadnej autoryzacji ani certyfikacji, a jego interpretacja wyników jest bardzo trudna i nie udowodniono skuteczności tej metody - zaznaczyła.

Z kolei badania kompleksów immunologicznych czy transformacji blastycznej limfocytów, jak podkreśliła ekspertka, nie mogą służyć do diagnostyki borelizoby, gdyż są mało specyficzne.

"Nie ma takiej choroby jak przewlekła czy wrodzona borelioza"

Prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska skomentowała także doniesienia o amerykańskiej modelce, która od wielu lat ma mierzyć się z boreliozą. O swoich zmaganiach z chorobą pisała: ponad 100 dni leczenia boreliozy, przewlekłej choroby, leczenia koinfekcji, prawie 15 lat niewidzialnego cierpienia.

- Nie ma takiej jednostki chorobowej jak przewlekła czy wrodzona borelioza - podkreśliła ekspertka. Ubolewała także, że w materiale stacji telewizyjnej na temat modelki została wykorzystana wyrwana z kontekstu wypowiedź prof. Joanny Zajkowskiej. - Bardzo ubolewam nad tym, że materiały zawierające niezweryfikowane doniesienia pojawiają się w mediach - dodała.

Metoda ILADS, przypomnijmy, opiera się na długotrwałym podawaniu dużych dawek antybiotyków w celu przeciwdziałania odkleszczowemu zakażeniu boreliozą. Sprawę leczenia "potencjalnej" boreliozy wyłoniła na światło dzienne rozgłośnia TOK FM w swoim cyklicznym programie pt. "Podziemie" Michała Janczury. Wskazano, że pacjentom choroby są nierzadko "wmawiane" - po to, aby kierować ich m.in. na drogie badania. Niejednokrotnie kosztują one po kilka tysięcy złotych, a pacjenci zakładają zbiórki, aby za nie zapłacić.

Rada Ekspertów Naczelnej Izby Lekarskiej negatywnie oceniła takie postępowanie i przestrzega przed jego stosowaniem. Według ekspertów samorządu stosowanie metody jest niezgodne z etycznym i prawnym nakazem wykonywania zawodu lekarza według aktualnej wiedzy medycznej.

NIL kieruje wnioski o ukaranie, RPP wszczął kontrole w placówkach

Szef NIL Łukasz Jankowski zadeklarował, że w stosunku do lekarzy wykorzystujących w leczeniu metodę "ILADS" będą kierowane wnioski o ukaranie.

Stanowisko w sprawie zajęło także Ministerstwo Zdrowia. Resort w przekazanym redakcji "Rynku Zdrowia" oświadczeniu zaznaczył, że nie chce ingerować w decyzje kliniczne lekarzy. Niemniej przytoczył opinie instytucji sprzeciwiających się takiemu rodzajowi leczenia.

Eksperci MZ przypomnieli również, że długotrwała antybiotykoterapia nie jest powszechnie uznawana ze względu na jej potencjalną szkodliwość (może powodować m.in.: zaburzenia flory jelitowej człowieka i zakażenia Clostridum difficile, uszkodzenia wątroby, nerek, zaburzenia kostne, zapalenia ścięgien oraz wiele innych działań niepożądanych). Podkreślili także, ze tylko diagnoza zgodna z kryteriami klinicznymi wynikającymi z definicji przypadku jest podstawą do stosowania lub niestosowania antybiotykoterapii. Czas trwania leczenia, w zależności od objawów, nie powinien przekraczać jednego miesiąca, a w przypadkach uzasadnionych antybiotykoterapia może zostać powtórzona.

W pierwszych dniach sierpnia br. Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec poinformował, że zdecydował o wszczęciu postępowań ws. stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów. Postępowania dotyczą wszystkich placówek medycznych, które stosują metodę "ILADS" w leczeniu boreliozy.

