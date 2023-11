Diagnostyka i prawidłowe leczenie astmy, POChP i cukrzycy, czyli gdzie utknęła e-recepta 2.0

Astma jest chorobą, która jest bardzo często "niedodiagnozowana". Nawet 70 proc. potencjalnych chorych nie wie o tym, że choruje

Astma to proces przewlekłego zapalenia, który się toczy w drogach oddechowych. Pacjent jest przede wszystkim zorientowany na objawy, chce poprawić swoje samopoczucie i lekami, które to powodują są leki rozkurczające oskrzela, które nie leczą a jedynie łagodzą objawy a proces zapalny toczy się dalej – wyjaśnia prof. Kulus

Aby zwiększyć skuteczność leczenia astmy konieczna jest edukacja, zarówno pacjentów jak i lekarzy, a także kontrola nad zażywanymi przez pacjentów lekami ratunkowymi, których nadużywanie może doprowadzić w perspektywie do zaostrzenia choroby

Ograniczyć nadużywanie leków wziewnych i glikokortykosteroidów doustnych można wyposażając w dodatkową funkcjonalność już istniejący system cyfrowego wystawiania recept

Rekomendacją dla nowego ministra powinno być w bliskiej perspektywie zbudowanie takiego systemu, który sprawi, że parametr hospitalizacji możliwych do uniknięcia z tytułu astmy, POChP i cukrzycy będzie coraz niższy

Przewlekła choroba zapalna

Jak podkreślał w czasie dyskusji, toczącej się w ramach z sesji poświęconej astmie, XIX Forum Rynku Zdrowia prof. Marek Kulus, kierownik Kliniki Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego - astma jest chorobą, która jest bardzo często "niedodiagnozowana". Nawet 70 proc. potencjalnych nie wie o tym, że ma taką chorobę.

- W swojej praktyce klinicznej obserwuję, że często nawet ci pacjenci, którzy otrzymują leczenie, nie wiedzą, że mają astmę, bo nikt im nie powiedział. Według badań ogólnopolskich ECAP prof. Bolesława Samolińskiego w Polsce jest 4 miliony cierpiących na astmę, z czego, według danych NFZ, tylko niewielu pacjentów otrzymało leki, a tych, którym postawiono rozpoznanie, jest jeszcze mniej. To jest ogromny problem w zakresie epidemiologii astmy – podkreślał prof. Kulus.

Jak wskazywał ekspert, innym niezwykle istotnym zjawiskiem w leczeniu astmy jest pamiętanie o tym, że jest przewlekłą chorobą zapalną, z jej wszystkimi konsekwencjami.

- To proces przewlekłego zapalenia, który się toczy w drogach oddechowych. Dlatego leczenie powinno być kontynuowane w sposób przewlekły. Jeżeli nie będziemy go kontynuować, to dojdzie do nieodwracalnych zmian w drogach oddechowych, które mają swoje konsekwencje w przyszłości. Pacjent jest przede wszystkim zorientowany na objawy, chce poprawić swoje samopoczucie i lekami, które to powodują, a są to leki rozkurczające oskrzela. Trzeba pamiętać jednak, że te leki działają tylko na objawy choroby, a proces zapalny dalej się toczy. Ten lek rozkurczowy nie leczy, on usuwa jedynie skurcze oskrzeli – mówił prof. Kulus.

Konieczna edukacja lekarzy i pacjentów

Jak podkreślał profesor Maciej Kupczyk z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, aby zwiększyć skuteczność leczenia astmy konieczna jest edukacja, zarówno pacjentów jak i lekarzy.

- Polskie Towarzystwo Alergologiczne i Koalicja na rzecz Leczenia Astmy współpracują w zakresie edukacji, którą kierujemy do lekarzy, ponieważ istnieje potrzeba uświadamiania również naszych kolegów, że nadużywanie leków ratunkowych jest w pewnym sensie markerem złej kontroli choroby. Pacjenci z astmą wymagają innego podejścia do leczenia. Mówimy zarówno o lekach ratunkowych, krótko działających Beta2-mimetykach oraz o grupie leków glikokortykosteroidowych, które są nadużywane w ciężkich postaciach choroby. Właśnie dlatego skierowanie działań edukacyjnych jest konieczne zarówno do lekarzy specjalistów z zakresu medycyny rodzinnej, alergologów i pulmonologów, ale również do pacjentów – mówił prof. Kupczyk

- Aby ta wiedza była rozpowszechniona, szeroko współpracujemy z organizacjami pacjenckimi, próbujemy ten problem rozwiązać również systemowo. Jest na to bowiem miejsce w cyfryzacji opieki zdrowotnej. Stąd też projekt, który jest pilotowany przez Koalicję na rzecz Leczenia Astmy - e-recepty 2.0 stworzenia i wdrożenia narzędzia w systemie, które pozwoli lekarzowi wypisującemu receptę, powziąć wiedzę, ile pacjent otrzymał już w ciągu roku kalendarzowego opakowań leków wziewnych, rozkurczających oskrzela, czy glikokortykosteroidów w tabletkach, stwierdzić czy jego astma jest dobrze leczona i kontrolowana – dodał ekspert.

Zdaniem prof. Kulusa, polscy pacjenci uwielbiają brać tabletki. Nie są one jednak właściwą metodą leczenia astmy.

- Jeżeli pacjent bierze za dużo glikokortykosteroidów doustnych, a w nich zwykle dawka jest prawie tysiąckrotnie większa niż stosowanych w inhalatorach, to ryzyko działań niepożądanych jest znakomicie większe. Przede wszystkim chodzi nam o to, żeby pacjent był efektywnie leczony, a jednocześnie był bezpieczny – podkreślał.

Kiedy e-recepta 2.0?

Ograniczyć nadużywanie leków wziewnych i glikokortykosteroidów doustnych można w bardzo prosty sposób, wyposażając w dodatkową funkcjonalność już istniejący system cyfrowego wystawiania recept. Projekt tzw. e-recepty 2.0, uwzględniający dodatkowe narzędzie do kontrolowania ilości leków wypisywanych pacjentom chorym na astmę, został przesłany do Ministerstwa Zdrowia już miesiąc temu. Jest po konsultacjach merytorycznych i został pozytywnie przyjęty i zaakceptowany w resorcie.

- Korzystanie z zasobów informacyjnych w zakresie danych pacjenta jest wiedzą niesamowitą, ale bardzo niebezpieczną. Trzeba być bardzo ostrożnym, jeśli chodzi o wykorzystanie pełnego ich potencjału. Projekt e-recepty to jest naprawdę ogrom wiedzy i sztuka polega na tym, żeby wszystkie jej reguły uporządkować i umożliwić jej działanie zgodnie z przepisami prawa - podkreślał Mateusz Oczkowski, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia dodając, że projekt tzw. e-recepty 1.0 także wymaga istotnych zmian do jej prawidłowego funkcjonowania.

- Specjaliści w zakresie astmy rozpoczęli, we współpracy z Uczelnią Łazarskiego, projekt e-recepta 2.0, który zapoczątkował, wręcz był inspiracją do rozwinięcia procesów w kontekście innych jednostek chorobowych. Algorytmy postępowania rozważane były w dwóch postępowaniach – raportów na platformie gabinet.gov.pl oraz alertów, pojawiających się przypadku nadkonsumpcji leków przez pacjentów. Prace nad tym projektem miały zakończyć się w drugiej połowie 2024 roku - przekazał przedstawicie Ministerstwa Zdrowia.

Dodał jednocześnie, że mimo ich zaawansowania nie wiadomo, jaki będzie dalszy los tych działań, bo nieznane są priorytety nowych władz w resorcie.

Wymierne korzyści dla systemu

Jak mówiła dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, projekt e-recepty 2.0 powstał w wyniku połączenia różnych sił i był zorientowany przede wszystkim na znalezienie takich rozwiązań, które usprawniłyby opiekę nad ogromną rzeszą pacjentów, cierpiących na astmę, która jest chorobą populacyjną.

- My mówimy o 2 milionach chorych na astmę. W rzeczywistości mamy jeszcze bardziej paraliżujący parametr, jakim jest liczba pacjentów, u których nie postawiono jeszcze diagnozy, a przecież system musi się uzbroić na wszystkich, bowiem u pacjenta nieleczonego choroba się zaostrza, i walka z nią kosztuje później jeszcze więcej – mówiła dr Gałązka-Sobotka.

Ekspertka wskazała, że w ocenie systemów ochrony zdrowia wszędzie na świecie stosuje się mierzalny parametr, który mówi o hospitalizacjach możliwych do uniknięcia.

- Jest on miarą tego, na ile system jest dobrze zorientowany w obszarze profilaktyki, w obszarze diagnostyki czy leczenia. Spośród kluczowych jednostek chorobowych, które są wykorzystywane do oceny efektywności systemu należą właśnie hospitalizacje, których nie powinno być z tytułu astmy, POChP i cukrzycy – dodała.

Jak wskazała, rekomendacją dla nowego rządu i dla nowego ministra zdrowia i osób z nim współpracujących, powinno być w bliskiej perspektywie zbudowanie takiego systemu ochrony zdrowia, który sprawi, że parametr hospitalizacji z tytułu astmy, POChP i cukrzycy będzie coraz niższy.

- Dlaczego to się opłaca? Dlatego, że hospitalizacje są najwyższym kosztem w całym systemie opieki nad pacjentami. Potrzebujemy odwrócenia słynnej piramidy świadczeń. Astma jest przykładem, która może być traktowana jako soczewka rozwiązań systemowych, w których musimy postawić przede wszystkim na edukację, wczesną profilaktykę, ale również na wczesne diagnozowanie pacjenta na poziomie lekarza rodzinnego. Ma to ogromne znaczenie. To się zresztą przełożyło na model koordynowanej opieki w POZ, gdzie astma znalazła się wśród tych chorób, które mają stać się szczególnym obszarem jej zainteresowania. Powinniśmy zrobić wszystko, aby chory na astmę pacjent nie trafiał do szpitala – podkreślała dr Gałązka-Sobotka.

