Chirurdzy z Katowic zoperowali 25 nastolatków z otyłością olbrzymią. Rekordzista zrzucił prawie 90 kg

Chirurdzy Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka przeprowadzili 25 operacji bariatrycznych u cierpiących na otyłość olbrzymią nastolatków

To jeden z dwóch ośrodków w Polsce, który wykonuje tego typu zabiegi u nieletnich pacjentów

Na kilkuset konsultowanych w Katowicach pacjentów do zabiegów bariatrycznych kwalifikuje się od kilku do kilkunastu osób

Jak zaznacza prof. Aneta Gawlik, szefowa Poradni Leczenia Otyłości Dzieci i Młodzieży w GCZD, są to pacjenci, którzy wyczerpali dostępne możliwości leczenia i innej metody na poprawę stanu zdrowia nie znajdą

Mimo iż ewentualne powikłania po resekcji żołądka są mniej dotkliwe niż te wywołane przez otyłość, to przeprowadzanie operacji u dzieci wciąż ma wielu przeciwników. Zwłaszcza wśród rodziców

17-letnia Emilia Juda z Rybnika, która przeszła operację trzy miesiące temu, przyznaje, że decyzję o podjęciu leczenia nieletni musi podjąć świadomie. - Nieodpowiedzialnym zachowaniem łatwo zaprzepaścić włożony trud - podkreśla

Chirurdzy z Katowic zoperowali 25 nastolatków z otyłością olbrzymią. Kolejni pacjenci w kolejce

Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia otyłość w Europie dotyka jednego na trzech chłopców i jedną na pięć dziewczynek w wieku od sześciu do dziewięciu lat. Kiedy dieta i farmakologiczne metody walki z otyłością u dzieci nie przynoszą efektu, konieczne jest przeprowadzenie operacji bariatrycznej.

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach jest jednym z zaledwie dwóch ośrodków w Polsce, który wykonują takie zabiegi u nieletnich pacjentów. Pierwszą operację chirurdzy przeprowadzili tu w 2016 roku. Od tego czasu zoperowali bariatrycznie 25 nastolatków, a kolejnych kilkunastu czeka w kolejce na zabieg.

Lekarze obawiają się, że problem otyłości olbrzymiej u nieletnich będzie narastał.

- W trakcie pandemii zaobserwowaliśmy, że nawet pacjenci, którzy leczyli się w poradni z powodu zaburzeń hormonalnych nie związanych z ryzykiem otyłości, przybrali na wadze. Sądzę, że przynajmniej dwukrotnie wzrosła tendencja do przyboru masy ciała u dzieci i bardzo nas to niepokoi - podkreśla prof. Aneta Gawlik, szefowa Oddziału Endokrynologii i Pediatrii GCZD oraz Poradni Leczenia Otyłości Dzieci i Młodzieży w katowickim szpitalu.

Pierwszym objawem, który powinien zaniepokoić rodziców jest, zdaniem lekarki, duży, widoczny gołym okiem przyrost obwodu talii dziecka.

- To pierwszy sygnał, że nie tylko zachodzi ryzyko otyłości, ale też wystąpienia powikłań metabolicznych i należy skontaktować się z pediatrą - zwraca uwagę prof. Gawlik.

Od endokrynologa do chirurga. "Taki zestaw ekspertów daje szansę na sukces leczenia"

W Poradni Leczenia Otyłości Dzieci i Młodzieży GCZD w Katowicach pacjenci objęci są opieką interdyscyplinarnego zespołu specjalistów z różnych dziedzin medycyny, od endokrynologów, psychologów przez dietetyków, rehabilitantów po chirurgów.

- Taki właśnie zestaw ekspertów daje największą szansę na właściwą opiekę nad pacjentem i sukces całego leczenia - podkreśla prof. Gawlik.

Skierowanie do poradni wystawia lekarz rodzinny albo pediatra. Zanim pacjent zostanie zakwalifikowany do zabiegu bariatrycznego, musi przejść pierw rygorystyczną procedurę kwalifikacyjną. Pierwszym krokiem jest wizyta w poradni metabolicznej.

- Diagnozujemy przyczyny otyłości - badamy, czy wynika ona z błędów żywieniowych, czy może spowodowana jest zaburzeniami genetycznymi lub endokrynologicznymi. Jeśli mamy do czynienia z problemem endokrynologicznym, włączamy odpowiednie leczenie. Są takie jednostki chorobowe, jak choroba Cushinga lub niedoczynność tarczycy, które wiążą się z otyłością - przypomina prof. Gawlik. - Jednocześnie kontrolujemy naszych podopiecznych pod kątem występowania powikłań otyłości. Stosujemy zasady medycyny spersonalizowanej, do każdego pacjenta podchodzimy indywidualnie, ustalamy indywidualny schemat diagnostyczno-leczniczy - zaznacza.

Kwalifikacja pacjenta obejmuje również konsultację dietetyczną i psychologiczną. Dietetyk bada nawyki żywieniowe chorego i daje mu wskazówki, jakie zmiany powinien wprowadzić w codziennym jadłospisie.

W Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach nad kwalifikacją pacjentów do zabiegów czuwa interdyscyplinarny zespół specjalistów Fot. mat. GCZD

Z kolei szpitalny psycholog ocenia poziom motywacji pacjenta. Sprawdza też, czy sposób żywienia się pacjenta i jego niekontrolowane podjadanie nie świadczą o formie uzależnienia. Jeśli tak, wspólnie z dzieckiem i jego opiekunami wdraża metody i zalecenia wspierające w walce z nałogiem.

U większości pacjentów wystarcza wprowadzenie zaleceń specjalistów i systematyczna kontrola.

Na kilkuset konsultowanych w poradni pacjentów od kilku do kilkunastu kwalifikowanych jest do zabiegów bariatrycznych. Jak zaznacza prof. Gawlik, są to pacjenci, którzy już wyczerpali dostępne możliwości leczenia i innej metody na poprawę stanu zdrowia nie znajdą. - Być może w przyszłości zmieni to dopiero diagnostyka molekularna - podkreśla.

Rękawowa resekcja żołądka. "Przygotowujemy się też do tzw. bajpasów"

Chirurdzy GCZD przeprowadzają u dzieci operację rękawowej resekcji żołądka. Zabieg polega na usunięciu ok. 80 proc. żołądka i pozostawieniu wąskiego rękawa, o objętości ok. 80-125 ml.

- Wachlarz procedur w chirurgii bariatrycznej jest dość szeroki. Część zabiegów, jak np. założenie regulowanej opaski żołądkowej czy balona, przechodzi do lamusa. Jest natomiast cała gama operacji tzw. bajpasów, czyli skracania drogi pokarmu – od przełyku do jelit. Do tej pory tego nie stosowaliśmy, ale mamy pacjenta, który kwalifikuje się do takiej operacji i będziemy się do niej przygotowywali. Podobnie jak resekcja rękawowa będzie przeprowadzana laparoskopowo - zapowiada prof. Tomasz Koszutski, kierownik Oddziału Chirurgii i Urologii w GCZD.

Jak podkreślają chirurdzy, wszystkie dzieci, które przeszły w Katowicach operację bariatryczną, chudną. Najmłodsza zoperowana pacjentka miała 13 lat, najstarszy pacjent - 19. Rekordzista spadł na wadze ze 167 do 78 kg i wagę tą utrzymuje.

Tylko jedna z pacjentek po pewnym czasie od operacji powróciła do wagi wyjściowej. - Nie poddajemy się jednak - zintensyfikowaliśmy u niej opiekę psychologiczną, dziewczyna przygotowywana jest do drugiej operacji, która odbędzie się po ustabilizowaniu stanu emocjonalnego pacjentki - tłumaczy prof. Koszutski.

Bariatria u dzieci wciąż ma wielu przeciwników. "Rodzice boją się powikłań, wstrzymują decyzje"

Zabieg resekcji żołądka, jak każdy, wiąże się z ryzykiem pewnych powikłań. Podstawowym jest refluks przełykowo-żołądkowy.

Zdaniem szefa katowickiej chirurgii ewentualne powikłania pooperacyjne są jednak mniej niebezpieczne niż te wywołane przez otyłość. Mimo to operacje bariatryczne u dzieci nadal mają sporo przeciwników, zwłaszcza wśród rodziców.

- Rodzice obawiają się powikłań. Wstrzymują podjęcie decyzji, choć otyłość wywołuje u ich dzieci zły stan psychiczny. Część lekarzy specjalistów również podchodzi sceptycznie do wykonywania zabiegów bariatrycznych u nieletnich. Są ośrodki, które chcą wykonywać tego typu operacje, ale lekarze wciąż niechętnie kwalifikują do nich nastolatków. Są zdania, że jeśli ktoś ma 16 lat, to za dwa lata będzie mógł być zoperowany na oddziale dla dorosłych - zwraca uwagę prof. Koszutski.

To też jeden z powodów, dla których nie spodziewa się gwałtownego wzrostu liczby wykonywanych operacji bariatrycznych u dzieci. Choć, jak podkreśla, zainteresowanie nimi i tak cały czas rośnie. W pierwszym roku lekarze z Katowic wykonali trzy resekcje żołądka, obecnie przeprowadzają ich do kilkunastu. Na Śląsk przyjeżdżają pacjenci z całej Polski.

- Naszym pacjentom towarzyszą często także inne schorzenia, jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia krążenia, które są wskazaniami do przeprowadzenia zabiegu. Pomimo młodego wieku są bardzo zmotywowani, co sprawia, że operacja wywołuje u nich stosunkowo niewielki stres - podkreśla prof. Koszutski.

- Rozważamy wszystkie argumenty za i przeciw. Po zabiegu zmniejszania żołądka wymagana jest ścisła współpraca z pacjentem i jego rodziną. Wsparcie to dotyczy nie tylko przygotowania, ale także pomocy w wytrwaniu w zmianie stylu życia po operacji - przekonuje z kolei prof. Gawlik.

"Dzieci po operacji zawsze chudną". Emilia zrzuciła w trzy miesiące 21 kg

Dominika Krakowczyk, chirurg Oddziału Chirurgii i Urologii w GCZD, podkreśla, że operacje bariatryczne są najskuteczniejszą metodą leczenia otyłości olbrzymiej. - Dzieci po operacji zawsze chudną, zawsze też ustępują u nich powikłania związane z otyłością, które już wystąpiły - zaznacza.

17-letnia Emilia Juda z Rybnika przeszła operację trzy miesiące temu. Zrzuciła w tym czasie prawie połowę swojej nadwagi. Na zdj. ze swoją mamą, Ewą Fot. Monika Chruścińska-Dragan

Sęk w tym, aby pacjenci i jego rodzina, wyrazili chęć zmiany trybu życia i podjęcia leczenia. Dlatego po zakwalifikowaniu do zabiegu, ale jeszcze przed operacją, dziecko musi zrzucić od 5 do 10 proc. masy ciała.

- U dorosłych odchodzi się od tego wymogu. Stoimy jednak na stanowisku, że potwierdza to motywację pacjenta. Jest to dla nas sygnał, że chce podjąć walkę z otyłością - wyjaśnia Krakowczyk.

Jeśli pacjent nie ma przeciwwskazań do operacji, trafia na oddział, gdzie jest operowany, a potem pod pieczę dietetyków. - Ma dokładnie rozpisane, ile może wypić, a dopiero po kilku tygodniach, ile może zjeść pokarmów stałych - opowiada Krakowczyk.

17-letnia Emilia Juda z Rybnika, która przeszła operację trzy miesiące temu, przestała brać już leki na powikłania otyłości, które zaczęły u niej występować przed operacją. Jak opowiada, w zasadzie może jeść już wszystko, ale w odpowiednich ilościach. Waga spadła ze 111 do 90 kilogramów. W trzy miesiące zrzuciła prawie połowę swojej nadwagi.

- Wcześniej miałam problem z wchodzeniem po schodach, szybko się męczyłam. Nie potrafiłam kupić sobie ubrań. Teraz wszystko idzie w dobrym kierunku. Więcej się ruszam. Nie czuję się zmęczona - cieszy się nastolatka.

Jak jednak podkreśla, taką decyzję nieletni muszą podjąć świadomie. - Myślę, że nieodpowiedzialnym zachowaniem łatwo zaprzepaścić cały włożony trud. Są rzeczy, na które ja już sobie nie pozwalam - przyznaje.







