Wytyczne MZ o szczepieniu dzieci z Ukrainy. Priorytetowo odra, błonica, tężec, krztusiec i WZW B

Ministerstwo Zdrowia opublikowało w czwartek, 10 marca, wytyczne w sprawie szczepienia dzieci z Ukrainy

To informacje o priorytetowych szczepieniach, jakie należy wykonać u dzieci z Ukrainy. - Minister Zdrowia rekomenduje wykonanie szczepień ochronnych od dnia przyjazdu do Polski u dzieci do 19 roku życia - czytamy

Natomiast obowiązkowe szczepienia obejmą dzieci, które w Polsce będą przebywały ponad 3 miesiące od dnia przekroczenia granicy

Jak wskazuje MZ w sytuacji braku dokumentacji medycznej szczepień należy traktować dziecko jako nieszczepione i zalecić wykonanie określonych szczepień

Informacje dotyczące wyceny świadczenia oraz o sposobie rozliczenia za wykonane świadczenia będą przekazane za pośrednictwem NFZ

MZ o szczepieniu dzieci z Ukrainy. Priorytetowo odra, błonica i WZW B

Ministerstwo Zdrowia opublikowało w czwartek, 10 marca, wytyczne w sprawie szczepienia dzieci z Ukrainy.

- Zgodnie ze stanowiskiem Zespołu ds. Szczepień Ochronnych Minister Zdrowia rekomenduje wykonanie szczepień ochronnych od dnia przyjazdu do Polski u dzieci do 19 roku życia, niezaszczepionych przeciwko chorobom zakaźnym, według Indywidualnego Kalendarza Szczepień (IKSz), ustalonego przez lekarza kwalifikującego do szczepienia na podstawie PSO na 2022 r., z wykorzystaniem szczepionek udostępnianych przez stacje sanitarno-epidemiologiczne na dotychczasowych zasadach - czytamy w komunikacie resortu zdrowia.

Dodano, że w "przypadku braku szczepień u dziecka, rodzice lub opiekunowie powinni być zachęcani do poddania dziecka szczepieniom ochronnym zgodnie z PSO na 2022 rok".

Za priorytetowe działania należy przyjąć:

szczepienie przeciw odrze szczepionką MMR (przeciw odrze, śwince i różyczce) w grupie najmłodszych dzieci w drugim roku życia,

szczepienia przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi i poliomyelitis zgodnie z wiekiem,

wirusowemu zapaleniu wątroby typu B zgodnie z wiekiem,

szczepienie przeciw COVID-19 (poza PSO).

Wytyczne Ministra Zdrowia ws. szczepień dzieci z Ukrainy

Ministerstwo Zdrowia przypomina, że obowiązkowe szczepienia zgodne z PSO będą obejmowały dzieci z Ukrainy, które w Polsce będą przebywały ponad 3 miesiące od dnia przekroczenia granicy,

Ponadto jak wskazuje resort zdrowia w sytuacji braku dokumentacji medycznej szczepień należy traktować dziecko jako nieszczepione i zalecić wykonanie określonych szczepień.

- W przypadku dzieci hospitalizowanych o nieznanym statusie szczepienia należy ocenić stan uodpornienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby badaniem oceny poziomu przeciwciała anty-HBs - czytamy w komunikacie.

Wytyczne ministra zdrowia w sprawie szczepień dzieci z Ukrainy:

osoby pozostające na terenie naszego kraju ponad okres 3-ch miesięcy od dnia przekroczenia granicy, mają obowiązek wykonania szczepień ochronnych lub posiadania potwierdzenia zaszczepienia zgodnie z obowiązującym PSO na 2022 r.,

w sytuacji braku dokumentacji medycznej szczepień należy traktować dziecko jako nieszczepione i zalecić wykonanie określonych szczepień,

w przypadku dzieci hospitalizowanych o nieznanym statusie szczepienia należy ocenić stan uodpornienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby badaniem oceny poziomu przeciwciała anty-HBs,

nie zaleca się rutynowego wykonywania badań serologicznych w celu ustalenia statusu uodpornienia,

prowadzenie dokumentacji szczepień dziecka zgodnie z obowiązującymi zaleceniami, w tym dokumentowanie szczepień ochronnych w formie elektronicznej w e-karcie szczepień,

informacje dotyczące wyceny świadczenia oraz o sposobie rozliczenia za wykonane świadczenia będą przekazane za pośrednictwem NFZ.

