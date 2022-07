W tym tygodniu Rada ds. COVID-19. Będzie decyzja ws. czwartej dawki szczepionki

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w rozmowie w Sygnałach Dnia nakreślił obecną sytuację epidemiczną w Polsce. Jak wskazał, są zauważalne wzrosty zakażeń, ale według prognoz nie ma większego niebezpieczeństwa.

- Apeluję, abyśmy mieli w tyle głowy, że koronawirus jednak został z nami. To co widzimy i obserwujemy w krajach zachodnich - w Portugalii - to duży szczyt zakażeń, który już spada. W Polsce pojawia się to z dużym opóźnieniem, więc myślę, że także i u nas wzrośnie, ale te pracownie, które przygotowują dla nas badania nie wskazują, żeby to był jakiś lawinowy wzrost zakażeń - wskazał.