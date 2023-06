Szczepienia przeciw HPV muszą być masowe. Eksperci: na razie tej masowości nie widać

- Sam fakt, że szczepienia ruszyły, trzeba chwalić. Czy po prawie miesiącu od tego momentu stan wyszczepienia jest zadowalający? Trzeba to odnieść do ponad 800 tys. dzieci, które są w tych dwóch rocznikach przewidzianych obecnie do szczepień - mówi Joanna Zbielska-Cieciuch

- Jesteśmy otwarci i chętni do szczepień. Żeby sprowadzić szczepionkę, musimy mieć konkretnych, z imienia i nazwiska chętnych, a tych jest brak. To nie tylko problem w Nowej Soli. Podobnie jest niemal w całej Polsce - mówi Marek Twardowski, wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego

Wiedza o szczepionkach, jakiemu celowi służą, nawet wśród dziewczynek przychodzących na szczepienie, jest prawie żadna. Na pytanie, czy ktoś z nimi na ten temat rozmawiał, na przykład w szkole, odpowiedź jest jedna - nie

- System szczepień wymyślali urzędnicy i jest nam bardzo przykro, że nie poproszono lekarzy rodzinnych o konsultacje w tej sprawie - stwierdza prezeska podlaskiego Związku Lekarzy Pracodawców Porozumienie Zielonogórskie

Szczepienia HPV. "Sukcesem jest bez wątpienia bezpłatna szczepionka"

Jak wskazują lekarze, niewątpliwie sukcesem jest to, że po wielu latach dołączyliśmy do stawki kilkudziesięciu krajów, w których szczepionka przeciwko HPV stała się bezpłatna. Jednak, żeby mówić o sukcesie szczepień, muszą one być masowe, objąć większość populacji dzieci, zarówno dziewczynek, jak i chłopców. A do tego jeszcze daleka droga.

Zapisy na szczepienia ruszyły 27 maja, a same szczepienia rozpoczęły się 1 czerwca. Niebawem, ze względu na rozpoczynające się wakacje, i tak już nikłe zainteresowanie szczepieniami, zostanie „zamrożone” na kolejne miesiące. Do tej pory nikt nie przygotował kampanii informacyjnej w szkołach dla 12- i 13-latków, aby wyposażyć ich w wiedzę, jak ważne są to szczepienia i czemu służą, podobnie jak dla ich rodziców.

- Zarówno dzieci, jak i ich rodzice nie wiedzą, jaką niezwykłą korzyść mogą przynieść szczepienia 12-13 latków przeciwko HPV za kilkanaście lat. Mamy w Polsce największą liczbę zachorowań na raka szyjki macicy. Skandynawowie, którzy już od lat szczepią, mają ich najmniej w Europie - mówi Marek Twardowski, lekarz rodzinny w przychodni Familia w Nowej Soli, wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego.

Jako przykład tej niewiedzy podaje swoją przychodnię, która obejmuje opieką prawie 7,5 tys. pacjentów a dzieci, które podlegają szczepieniu, jest 94.

Po prostu nie zgłosił się nikt

- Na tę liczbę 94 dzieci, a mamy dwa punkty szczepień, w których gotowość do szczepień została zgłoszona, chęć wyraziła jedna osoba. Drugiego dnia przyszła się jednak wykreślić ze szczepienia, bo gdzieś w internecie przeczytała, że szczepienie nie jest potrzebne. Ostatecznie więc w moim rejonie na potencjalnych 94 pacjentów do szczepienia nie zgłosił się nikt – mówi Twardowski.

Dodaje, że w Nowej Soli, w której mieszka, nie widać w ogóle zainteresowania szczepieniami przeciwko HPV. Podobnie jest w Zielonej Górze, mieście, które liczy ponad 125 tys. mieszkańców, gdzie lekarze nie zamawiają szczepionek i nie szczepią.

- Być może zgłosi się do szczepień w Zielonej Górze jeden punkt, ale na razie chętnych na szczepienia nie ma. Żeby mówić o sukcesie szczepień, a szczepionki przecież nie są tanie, konieczna jest ogólnospołeczna kampania, uświadamiająca i namawiająca do dobrodziejstwa tej szczepionki. Państwo poniosło koszty zakupu szczepionek, a chęci do skorzystania z nich nie widać. To jest dramat. Za kilka lat niektórzy zadadzą sobie pytanie – dlaczego się nie zaszczepiłem, jeśli miałem taką możliwość? – dodaje lekarz rodzinny.

Jak podkreśla, brakuje konkretnej kampanii, skierowanej do rodziców – młodych ludzi, w wieku 35 – 40 lat, przede wszystkim w internecie i w telewizji, bo dzisiaj radia już mało kto słucha, a gazety czyta niewielka część społeczeństwa.

- Mamy duży problem. Jako lekarze jesteśmy otwarci i chętni do szczepień. Żeby jednak sprowadzić szczepionkę, musimy mieć konkretnych, z imienia i nazwiska chętnych, a tych jest brak. To nie tylko problem w Nowej Soli, ale podobnie jest niemal w całej Polsce. Czy na taką sytuację mają wpływ ruchy antyszczepionkowe? Nie bez wpływu jest to, co się pojawia w internecie, gdzie te ruchy są bardzo aktywne, ale przede wszystkim proszczepionkowcy są tam za mało aktywni – mówi Twardowski.

Dodaje: - Trzeba zaangażować odpowiednie środki publiczne w dobrą kampanię uświadamiająca i zachęcającą. Szczepienia to bardzo dobry pomysł, ale niestety jeszcze nie przekonano do niego społeczeństwa i trzeba to koniecznie zrobić - podsumowuje.

Dziwna formuła realizacji szczepień

Jak podkreśla Joanna Zabielska-Cieciuch, specjalistka medycyny rodzinnej, prezeska podlaskiego Związku Lekarzy Pracodawców Porozumienie Zielonogórskie, można się chwalić każdą szczepionką i każdą liczbą zaszczepionych osób, tyle że trzeba jasno określić, jaki jest cel tego szczepienia.

- Sam fakt, że szczepienia ruszyły, trzeba chwalić. Czy po prawie miesiącu od tego momentu stan wyszczepienia jest zadowalający? Trzeba to odnieść do ponad 800 tys. dzieci, które są w tych dwóch rocznikach przewidzianych obecnie do szczepień. Same szczepienia przeciwko HPV nie są czymś nowym, nowe jest to, że mogą być one wykonane bezpłatnie w niektórych POZ-tach. Szczepionki zresztą są też dostępne od kilkunastu lat. W ramach profilaktycznych programów zdrowotnych samorządy terytorialne szczepią swoich mieszkańców – mówi Zabielska-Cieciuch.

Jak podkreśla lekarka, do tej pory brała udział w kilku kampaniach z prof. Piotrem Knappem, który 50 lat temu budował system cytologii i profilaktyki raka szyjki macicy. Dzisiaj, po 50 latach od wprowadzenia tego systemu, zaledwie kilkanaście procent kobiet robi cytologię, co jest totalną porażką.

Dodaje: - Dobrze, że decyzją Ministerstwa Zdrowia weszły w życie bezpłatne szczepienia przeciwko HPV, tylko że została wymyślona jakaś dziwaczna formuła ich realizacji. Z pewnością sukcesem jest każde szczepienie, ale żeby ono przyniosło populacyjne efekty – spadek zachorowań na raka szyjki macicy – to muszą to być szczepienia powszechne, zarówno chłopców jak i dziewczynek. Takie szczepienia powszechne prowadzi około 100 krajów na świecie – podkreśla specjalistka medycyny rodzinnej.

Jak zauważa, wprowadzona przez Ministerstwo Zdrowia Centralna Rejestracja osób do szczepienia przeciwko HPV zniechęca wiele POZ-tów do udziału w szczepieniach.

– Trzeba mieć dużo samozaparcia, być hobbystą informatycznym tak jak ja, żeby zrobić grafik szczepień w gabinet.gov.pl. Część moich kolegów chciała przygotować te grafiki od razu po szkoleniu, które zrobiło nam Ministerstwo Zdrowia, niestety ten system wtedy jeszcze nie działał. Zrezygnowali. Mnie się w końcu udało to zrobić, ale to jest naprawdę bardzo skomplikowane – mówi Zabielska-Cieciuch.

Dodaje: - Niezrozumiała jest też dla mnie decyzja, dlaczego nie robi tego każdy POZ, tylko te, które zgłoszą się do programu. W przypadku COVID-19 zależało nam, aby szczepić natychmiast, żeby ludzie nie umierali. Tu słowo "szybko" nie jest adekwatne do szczepienia, bo jego efekt będziemy mieli dopiero za 10-20 lat, oczywiście jeśli to będą szczepienia powszechne. W przypadku pojedynczego człowieka celem jest, aby nie zachorować, i niektórzy to osiągną. Natomiast, żeby uzyskać efekt populacyjny, musimy prowadzić szczepienia masowe.

Powinny znaleźć się w kalendarzu szczepień zalecanych, może obowiązkowych

Jak wskazuje Joanna Zabielska-Cieciuch, dzisiaj szczepienia przeciwko HPV finansowane są w ramach programu Narodowej Strategii Onkologicznej, ale docelowo powinny wejść do kalendarza szczepień obowiązkowych czy zalecanych i być wykonywane w każdej przychodni.

- Dzisiaj rodzice dzieci są skazani na to, żeby szukać przychodni, w której można przeprowadzić szczepienie. To mogą robić jedynie osoby, które są świadome, zinformatyzowane i uparte. W ubiegłym tygodniu miałam pacjentkę z rejonu sąsiedniej przychodni, mimo że szczepienia robi także jej placówka, bo umawiała szczepienie przez IKP, gdzie wskazano jej moją. Innym problemem jest to, że jako lekarz rodzinny nie będę miała zielonego pojęcia o wyszczepieniu populacji z mojego rejonu, ponieważ dzieci mają elektroniczną kartę szczepień, a ja z niej informacji nie mam – podkreśla Zabielska-Cieciuch.

Dodaje: - Ten system wymyślali urzędnicy. Jest nam bardzo przykro, że nie poproszono lekarzy rodzinnych o konsultacje w tej sprawie. Jestem przekonana, że obecny system szczepień zweryfikuje życie, bo przecież to nie jest jednorazowa akcja. Nawet szczepienie przeciwko grypie jest akcyjne – zaczyna się jesienią i szczepimy miesiąc – dwa, żeby zdążyć przed szczytem zachorowań i rzeczywiście, wszyscy, łącznie z aptekarzami powinni szczepić. W przypadku HPV podawane są jedynie dwie dawki szczepionki w określonych rocznikach.

Wiedza i szczepionka to miecz przeciwko rakowi

Zdaniem Joanny Zabielskiej-Czeciuch, na razie wiedza o szczepionkach, jakiemu celowi służą, nawet wśród dziewczynek przychodzących na szczepienie, jest prawie żadna. Na pytanie, czy ktoś z nimi na ten temat rozmawiał, na przykład w szkole, odpowiedź jest jedna – nie.

- Konieczna jest edukacja rodziców i dzieci. Plakaty i ulotki w przychodniach to jest za mało. Niestety w zakresie szczepień nie mamy w ogóle edukacji. Dzieci w szkole powinny być uczone, co to są szczepienia, po co są robione, czemu służą i jak się je wykonuje. Bez tego będziemy mieli problem, aby do nich przekonać społeczeństwo, nie tylko teraz, ale i za kilka lat – mówi lekarka.

Pytana o to, jakie zainteresowanie jest szczepieniami, lekarka ocenia je na około 10 proc. Jeżeli ten szacunek miałby się potwierdzić, to z populacji ponad 800 tys. dzieci, które mogą się zaszczepić przeciwko HPV w ramach programu, zaszczepi się 80 tys. To będzie z pewnością sukces. Niestety połowiczny. Co roku na raka szyjki macicy, nie mówiąc o innych schorzeniach, jakie niesie z sobą wirus HPV (m.in. nowotwory głowy i szyi), umiera w Polsce ok. 1700 kobiet. Aby w naszym kraju problem raka macicy w przyszłości rozwiązać, tak jak się to stało w wielu innych krajach, kolejne populacje 12- i 13- latków powinny być wyszczepiane na poziomie 70 proc.

