Szczepienia przeciw grypie w aptece. Refundacja tylko z receptą od lekarza

"Rzeczpospolita" przypomina, że można zaszczepić się w aptece bez wcześniejszej wizyty u lekarza, ale w takiej sytuacji pacjent musi liczyć się z tym, że usługa będzie wykonana odpłatnie.

– Przepisy pozwalające farmaceucie na wypisanie recepty na szczepionkę obowiązują już od wielu miesięcy, ale wciąż może to być wyłącznie recepta pełnopłatna. To się w najbliższym czasie nie zmieni. Od października zakwalifikowanie do szczepienia i wykonanie iniekcji w aptece teoretycznie może być sfinansowane przez NFZ. W praktyce będzie to możliwe dopiero po podpisaniu umowy między apteką a NFZ. Brakuje jednak przepisów wykonawczych. Mają wejść w życie 1 listopada – wyjaśnił w rozmowie z "Rz" adwokat Karol Korszuń, partner Kancelarii Fairfield.