Szczepienia na grypę będą finansowane z budżetu państwa

Jak poinformował wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski podczas konferencji prasowej 9 sierpnia, zbliżamy się do okresu szczepień na grypę

- W tym roku ten system wygląda trochę inaczej niż w latach ubiegłych - dodał Miłkowski. - Zrezygnowaliśmy z zakupu szczepionek przez budżet państwa - zaznaczył

Poinformował, że państwo będzie finansowało poprzez Narodowy Fundusz Zdrowia szczepienia na grypę w aptekach i w podmiotach leczniczych, w szczególności w podstawowej opiece zdrowotnej

Szczepionki przeciw grypie: refundacja

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski zaznaczył, że resort zrezygnował z zakupu szczepionek przez budżet państwa i że są one finansowane tak, jak do tej pory, poprzez możliwość dostępną w aptece:

refundowane w 100 procentach dla pacjentów 75 plus oraz kobiet w ciąży;

częściowo refundowane - w wysokości 50 proc. dla pacjentów w wieku 65 plus i z chorobami przewlekłymi;

refundowane w 50 proc. - pacjentom z obniżoną odpornością i powyżej 60 roku życia;

refundowane częściowo dla dzieci w wysokości 50 procent.

- W tym roku uzgodniliśmy, że będziemy finansowali szczepienia dla pacjentów na grypę - dodał. - Od 1 września takie szczepienie będzie można wykonać w aptekach, jak również w podstawowej opiece zdrowotnej i innych podmiotach leczniczych, które zgłoszą się do Narodowego Funduszu Zdrowia po możliwość rozliczenia finansowego świadczenia zdrowotnego - poinformował.

Jak zaznaczył Miłkowski, to świadczenie zostało wycenione przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji i jego wycena wzrosła z 17 zł do 21,83 zł za szczepienie. Każdy, kto zgłosi się do apteki, która będzie szczepiła, będzie mógł rozliczyć szczepienie z Narodowym Funduszem Zdrowia.

- Szacujemy, że ten trend wzrostowy, który jest obserwowany, nadal będzie w tym roku zachowany. Mamy informacje od części producentów, że planują być elastyczni - poinformował wiceminister.

- Rozmawialiśmy o minimalnym zabezpieczeniu, na wstępie 2 milionów szczepionek. Jednocześnie jest deklaracja, że jeśli będzie większe zapotrzebowanie, to część firm to zapotrzebowanie pokryje - zapowiedział Miłkowski.

"Bezpłatne szczepienia to dobre rozwiązanie. Czekaliśmy na nie"

O szczepieniach wypowiedziała się również prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

- Bezpłatna usługa szczepienia przeciwko grypie, która będzie wykonywana w aptekach, to bardzo dobre rozwiązanie. Czekaliśmy na to rozwiązanie: zarówno farmaceuci, apteki, a przede wszystkim pacjenci. Daje to gwarancję tego, że zwiększy się wyszczepialność przeciwko grypie w Polsce. Ostatnio mieliśmy ją na poziomie 7 procent - poinformowała prezes NRA.

Dodała, że dzięki temu rozwiązaniu, które jest kontynuacją rozwiązania zeszłorocznego "mamy nadzieję, że wyszczepialność zdecydowanie wzrośnie", a "zainteresowanie ze strony pacjentów szczepieniami wykonywanymi w aptekach jest bardzo duże".

- Mamy około 2 tys. aptecznych punktów szczepień i, jak widzimy, pacjenci już odwiedzają apteki w celu wykonania szczepienia przeciwko COVID-19, ale też i pytają o szczepienia przeciwko grypie - przyznała.

Jak mówiła Piotrowska-Rutkowska, powołując się na informacje od producentów i hurtowni farmaceutycznych, szczepionki przeciwko grypie już są w hurtowniach farmaceutycznych.

- Apteki będą mogły i kupują już te szczepionki. Zapewniano nas, że te dostawy będą systematyczne i sukcesywne i nie zabraknie szczepionek na rynku polskim. Mam nadzieję, że te deklaracje są prawdziwe - dodała.

- Rekomendujemy szczepienia przeciwko grypie w okresie jesienno-zimowym, czyli nie jeszcze teraz, w sierpniu, tylko później - podsumowała.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.