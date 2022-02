Szczepienia dzieci przeciwko COVID-19. Rodzice pytają, lekarze odpowiadają. PORADNIK

Publikujemy najczęściej zadawane przez rodziców pytania dotyczące szczepień dzieci przeciwko COVID-19 oraz odpowiedzi przygotowane przez Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej (PTMR)

Przed szczepieniem dziecka lekarz powinien przeprowadzić wywiad z rodzicem i ocenić ogólny stan zdrowia dziecka - zaznaczają eksperci

Szczepienie przeciw COVID-19 nie zaburza realizacji kalendarza szczepień, można je łączyć z innymi szczepieniami (np. przeciw grypie) - informują lekarze z PTMR

Czy szczepić się mogą wszystkie dzieci, czy określone choroby są przeciwskazaniem do szczepienia - jeśli tak to jakie?

Choroby przewlekłe dziecka nie są przeciwwskazaniem, a są wręcz wskazaniem do szczepienia, ponieważ takie dziecko może przechorować COVID-19 ciężej, gdy dojdzie u niego do zakażenia. Przeciwwskazaniem do szczepienia jest reakcja anafilaktyczna przy podaniu pierwszej dawki nadwrażliwość na składniki szczepionki.

Jak przygotować dziecko do szczepienia?

Przed szczepieniem dziecka lekarz każdorazowo przeprowadza wywiad z rodzicem i ocenia ogólny stan zdrowia dziecka. Kilka dni przed planowanym szczepieniem warto zwrócić uwagę na samopoczucie dziecka i takie dolegliwości jak: kaszel, podwyższona temperatura czy biegunka.

Przed wizytą warto przypomnieć sobie i przygotować ważne informacje. Lekarz zapyta o uczulenia dziecka, choroby przewlekłe, przyjmowane leki oraz poprzednie szczepienia. Szczepienie ułatwia łatwe do zdjęcia i założenia ubranie. Na wizytę należy zabrać książeczkę zdrowia dziecka.

Jakie objawy mogą wystąpić u dziecka po szczepieniu?

Po szczepieniu może wystąpić ból w miejscu szczepienia, zaczerwienienie, niewielki obrzęk - są to częste i nie budzące niepokoju objawy, podobnie jak łagodne objawy ogólne: przejściowe osłabienie, bóle głowy, mięśni czy gorączka. Te objawy powinny ustąpić w ciągu 2 dni i nie są niepokojące.

Co zastosować, jeśli dziecko będzie się źle czuło po szczepieniu?

Jeśli dziecko skarży się na dolegliwości po szczepieniu, można podać mu lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy. Podanie 4 godziny po szczepieniu ibuprofenu (np. Nurofen) czy paracetamolu (np. Panadol) nie wpływa na odpowiedź poszczepienną. Podajemy dawkę adekwatną do wieku i wagi dziecka).

Co jeśli dziecko będzie źle się czuło po szczepieniu, czy zostawić w domu, czy wysyłać do szkoły/przedszkola

To zależy od indywidualnej sytuacji, jeśli dziecko czuje się nie najlepiej to może zostać w domu. Jeśli gorsze samopoczucie będzie dłużej trwać, należy zgłosić się do lekarza.

Czy szczepienie przeciw Covid-19 ma wpływ na inne szczepienia planowane w kalendarzu szczepień dziecka?

Szczepienie przeciw COVID-19 nie zaburza realizacji kalendarza szczepień, można je łączyć z innymi szczepieniami (np. przeciw grypie). Nie ma żadnego wymaganego odstępu między tym szczepieniem, a szczepieniami obowiązkowymi i zalecanymi z kalendarza szczepień (np. szczepieniem przeciwko błonicy, krztuścowi i tężcowi, czy odrze, śwince i różyczce wykonywanymi w 6 roku życia).

Jakie szczepionki są zarejestrowane/dopuszczone u dzieci 5-12 lat?

Czy dawka i rodzaj szczepionki są takie same jak u dorosłych? Jaki ma być odstęp pomiędzy szczepieniami?

Szczepionka COMIRNATY firmy Pfizer/BioNTech, czyli ta sama, która jest stosowana u dorosłych, ale u dzieci stosowana jest 1/3 dawki dla osoby dorosłej czyli 10 mikrogramów. Zaleca się podanie drugiej dawki po upływie trzech tygodni (21 dni) od pierwszej dawki.

