Starosta żąda od urzędników okazania zaświadczenia o szczepieniu COVID-19

Portal tarnogorski.info oraz Polsat News poinformowali o dokumencie, jaki przekazała pracownikom starosta inowrocławski Wiesława Pawłowska. Zgodnie z zawartymi w nim informacjami, wszystkie osoby pracujące w starostwie mają czas do wtorku 28 września na przekazanie zaświadczenia o zaszczepieniu przeciw COVID-19.

- W związku z panującym w kraju stanem epidemii, proszę o przedłożenie pracodawcy zaświadczenia o posiadanym szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, bądź dokumentu stwierdzającego medyczne przeciwwskazania do poddania się szczepieniu. Oczekuję wyżej wymienionych dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 września – czytamy w dokumencie, do którego dotarł portal tarnogorski.info.