Recepta na szczepienie poprawia dostępność, ale komplikuje system. Prof. Mastalerz-Migas postuluje zmiany

Jak zwróciła uwagę dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. UMW, konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej, kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, prezes zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, dokumentacja szczepienna w przychodniach nadal musi być prowadzona także na papierze.

- Dlatego zgłaszanie odczynów poszczepiennych powinno być proste - mówiła podczas XVIII Forum Rynku Zdrowia.

Mówiąc o oczekiwanych zmianach w systemie szczepień dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas zaznaczała, że obok systemu szczepień obowiązkowych, bezpłatnych mamy równolegle drugi system umożliwiający pacjentom zakup szczepionki z niższą ceną, na receptę. Dotyczy szczepień zalecanych, częściowo refundowanych, wykonywanych u wskazanych grup osób w populacji.

- A to wiąże się z tym, że ktoś musi tę receptę wystawić, oszacować czy pacjent ma prawo do refundacji, co zabiera czas. Pacjent musi ten preparat wykupić i zgłosić się do punktu szczepień. Nim tam dotrze może tego szczepienia z wielu powodów nie wykonać - mówi konsultant.