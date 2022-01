Pyrć o szczepionkach: To nie są preparaty, a szczepionki zatwierdzone do stosowania na całym świecie

Autor: KM • Źródło: Newsroom WP, Rynek Zdrowia • 26 stycznia 2022 10:41

To nie są preparaty, tylko szczepionki zatwierdzone do stosowania na całym świecie - powiedział w programie Newsroom WP wirusolog prof. Krzysztof Pyrć. Dodał, że większość szczepionek wchodzi do użytku na znacznie wcześniejszym etapie.