Premier przyjął trzecią dawkę przeciw COVID-19. Szef rządu apelował o szczepienia

W środę (1 grudnia) Mateusz Morawiecki wizytował punkt szczepień na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie

Szef rządu podkreślał istotę szczepień przeciw COVID-19 w kontekście zbliżających się świąt Bożego Narodzenia

Premier przyjął trzecią dawkę szczepionki i apelował o masowe szczepienia

Premier Morawicki przyjął trzecią dawkę szczepionki przeciw COVID-19

- Razem z Radą Medyczną dyskutowaliśmy o tym, aby przyspieszyć możliwość przyjmowania trzeciej dawki szczepionki, bo przyjęcie trzeciej dawki wzmacnia odporność, wzmacnia możliwości organizmu w zwalczaniu koronawirusa - mówił premier Mateusz Morawiecki w trakcie konferencji w punkcie szczepień na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie.

Premier zdradził też, że może przyjąć trzecią dawkę szczepionki i za moment planuje kolejne szczepienie.

- Dzisiaj, kiedy jest to już możliwe żebym ja także przyjął trzecią dawkę, to chcę tego dokonać i za chwilę to zrobię - przyznał szef rządu.

- Zbliżają się święta Bożego Narodzenia czyli szczególny czas. To drugie święta w cieniu koronawirusa. Zwalczmy go razem, zwalczmy go poprzez to co dzisiaj okazuje się skuteczne. Zwalczmy go poprzez szczepionki, ale także właśnie dzięki zachowaniu dystansu. Dzięki przestrzeganiu wszelkich zasad, które cały czas obowiązują - mówił premier Morawiecki.

Pięć rekomendacji Rady Medycznej. Prof. Horban: "Ograniczenie do niezbędnego minimum" imprez i handlu

Mateusz Morawiecki apeluje o masowe szczepienia przeciw COVID-19

W trakcie konferencji premier apelował o masowe szczepienia, co powinno załagodzić obecnie trwającą czwarta falę

- Dzisiaj chcemy, żeby ta czwarta fala jak najszybciej odeszła i od osiągnięcia odporności zbiorowej zależy właśnie, czy będziemy w stanie uniknąć kolejnej jeszcze fali, czy święta Bożego Narodzenia przeżyjemy względnie spokojnie, względnie bezpiecznie - tłumaczył.

- Bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby korzystać z tego, że mamy dostępne wszystkie szczepionki praktycznie od zaraz, bezpłatnie, żeby wszyscy państwo, którzy jeszcze nie przyjęli pierwszej dawki, bądź którzy możecie przyjąć trzecią dawkę, żebyście jak najszybciej to zrobili. Zabezpieczymy się przed koronawirusem tak dobrze, jak współczesna medycyna, współczesna nauka dzisiaj pozwala - apelował premier.

Tuż po konferencji szef rządu przyjął trzecią dawkę szczepionki przeciw COVID-19.

Koronawirus. 1 grudnia. Rekord zakażeń i zgonów. Tragiczny raport Ministerstwa Zdrowia

1 grudnia Ministerstwo Zdrowia przedstawiło najnowszy raport na temat koronawirusa w Polsce. Według danych przedstawionych w środę padł rekord nowych przypadków zakażeń oraz rekord zgonów.

Ubiegłej doby potwierdzono 29 064 przypadki zakażenia koronawirusem. Zmarło 570 osób. To rekordowe liczby w obecnej czwartej fali pandemii.

Przypomnijmy, że od dziś, 1 grudnia, obowiązują nowe obostrzenia covidowe. Nowe restrykcje dotyczą zasad kwarantanny oraz limitów osób w sklepach, restauracjach, hotelach, kinach czy kościołach, a także na imprezach kulturalnych czy sportowych.

