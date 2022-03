Premie za szczepienie skuteczne? "Pieniądze zawsze mówią głośno"

Czy premiować to, że personel medyczny zachęca do szczepień i płacić za to, że szczepi? Są kraje, które tak robią, np. Wielka Brytania i takie, w których premii nie ma

Agnieszka Mastalerz-Migas: W Polsce rozmawiamy o premiach za odsetek zaszczepionych. W populacji, która ma być obowiązkowo szczepiona, te progi muszą być bardzo wysokie, żeby taką premię uzyskać

Natomiast przy szczepieniach zalecanych – dyskusja przed nami, jak te progi powinny być ustawione - mówiła ekspertka

Pieniądze zawsze mówią głośno

Przykład COVID-19 pokazał, że wynagradzanie placówek za wykonywanie szczepień zwiększa ich zaangażowanie w ten proces.

- Przyjęcie, że podanie szczepionki jest pewnym kosztem z punktu widzenia organizacji pracy placówki, pokazało, że te podmioty są chętne do wykonywania szczepień. Pieniądze zawsze mówią głośno. Być może warto wyjąć koszt szczepienia ze stawki kapitacyjnej i traktować jako coś odrębnego? - zastanawiał się Jakub Szulc, ekspert systemu ochrony zdrowia, dyrektor ds. korporacyjnych ALAB Laboratoria, podczas dyskusji dotyczącej perspektyw rozwoju szczepień w Polsce w trakcie Kongresu Wyzwań Zdrowotnych HCC2022 w Katowicach. Za takim rozwiązaniem opowiadają się lekarze.

- Dyskusja o tym czy płacić za szczepienie odbywa się nie tylko u nas, ale i w krajach bardziej dojrzałych. Czy premiować to, że personel medyczny zachęca do szczepień i czy płacić za to, że szczepi? Są kraje, które to premiują np. Wielka Brytania, i takie, w których premii nie ma - wyjaśniła prof. Agnieszka Mastalerz-Migas, konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej, kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

- My raczej będziemy szli w kierunku wypracowania rozwiązań premiowych, jeśli chodzi o profilaktykę w ogóle, a w tej profilaktyce również są szczepienia. Na razie nie ma dyskusji o tym, aby to było finansowanie zadaniowe, czyli opłata za usługę (fee-for-service), w postaci wyjęcia szczepienia ze stawki kapitacyjnej i zapłacenie za szczepienie. Chociaż dyskusja nie jest zakończona. COVID-19 pokazał, że zapłacenie za proces przy dobrej wycenie generuje ogromną chęć i efektywny, w pełni dostępny system. Tu pieniądz ma znaczenie - dodała.

Premie dla podmiotu za odsetek zaszczepionych

- To, o czym teraz rozmawiamy, to premie za odsetek zaszczepionych. W populacji, która ma być obowiązkowo szczepiona, te progi muszą być bardzo wysokie, żeby taką premię uzyskać. Natomiast przy szczepieniach zalecanych – dyskusja jest przed nami, jak te progi powinny być ustawione. Bowiem w niektórych obszarach dopiero raczkujemy, jak np. pneumokoki, czy nawet grypa. Takie premie były płacone placówkom POZ za szczepienia przeciw COVID-19 - przypomniała ekspertka.

Prof. Agnieszka Mastalerz-Migas w trakcie HCC2022. Fot. PTWP

Profesor wskazała, dlaczego środowisko rozważa to rozwiązanie: - Tak jest bezpieczniej dla płatnika, bo może wtedy oszacować budżet. A przy opłacie fee-for-service zawsze znajdą się stachanowcy, którzy mogą wygenerować dużo większy koszt dla płatnika.

Wskaźnik, czyli odsetek populacji zaszczepionej, jest dosyć prosty do policzenia, natomiast nie w systemie, który mamy obecnie. Obecnie system szczepień jest w dużej mierze "papierowy".

- To co sprawozdajemy do lokalnych sanepidów, to de facto tabelki. Ale od 1 marca jest już uruchomiona e-karta szczepień. Jest też rozporządzenie, które umożliwia korzystanie z tej karty, obecnie tylko fakultatywne. Możemy naciskać na dostawców oprogramowania gabinetowego, żeby można było z poziomu aplikacji gabinetowej te dane już wprowadzać. Systemowo jest to już możliwe - podkreślała konsultant.

- To elektronicznej narzędzie umożliwi nam liczenie wskaźników. Aby wskaźniki były liczone systemowo, narzędzie musi być obligatoryjne. A tak będzie, gdy wejdzie ustawowa zmiana. Prawdopodobnie będzie to 2023 rok - dodała prof. Mastalerz-Migas.

Wypowiedzi zanotowane podczas VII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (4-5 marca 2022 roku).

