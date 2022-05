Powszechne e-skierowania na szczepienia przeciw grypie? Jest postulat

Warto rozważyć wprowadzenie e-skierowania na szczepienie dla osób objętych refundacją lub recepty farmaceutycznej na szczepionkę - apelują eksperci reprezentujący Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy

Przedstawiciele OPZG podkreślają, że zmiany, które zostały przez nich zaproponowane, wpłyną na racjonalną alokację zasobów czy zwiększenie wydajności szczepień

Przypomnijmy, że w ostatnim sezonie w naszym kraju potwierdzono ponad 2,4 mln zachorowań lub podejrzeń zachorowania na grypę

Czy powszechne e-skierowania na szczepienia przeciw grypie zostaną wprowadzone?

Eksperci reprezentujący Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy zwracają uwagę na odpowiednio wczesne planowanie sezonu szczepień. Ich zdaniem jest to kluczowy aspekt, zważywszy, że ryzyko epidemii grypy czy innych chorób zakaźnych jest realne, w związku z chociażby ogromnym przyjęciem osób zza naszej wschodniej granicy.

OPZG podkreśla, że ważne jest zapewnienie optymalnej liczby dawek szczepionki przeciw grypie w nadchodzącym sezonie 2022/2023. Wszystko po to, aby umożliwić maksymalną do nich dostępność.

- Warto rozważyć wprowadzenie e-skierowania na szczepienie dla osób objętych refundacją lub recepty farmaceutycznej na szczepionkę. Umożliwi to pacjentom zamknięcie całej usługi szczepienia do jednej wizyty w aptece - postulują przedstawiciele OPZG w mediach społecznościowych.

Aby to jeszcze bardziej ułatwić, potrzebne są zmiany - jak czytamy w "Skoordynowanym planie dla grypy i COVID-19".

Wskazany jest tu problem farmaceutów, którzy nie tak dawno nabyli uprawnienia do kwalifikacji i wykonywania szczepień przeciw grypie, ale nie posiadają na ten moment uprawnień do wystawiania na nie recept.

Sposobem na ominięcie tej bariery byłoby umożliwienie im wystawiania recept na szczepionki, również tych refundowanych (zarówno 50 proc., jak i w ramach Programu 75+ oraz dla kobiet w ciąży).

Innym sposobem mogłoby być całkowite zniesienie wymogu recept, ewentualnie zastąpienie ich tzw. e-skierowaniami.

- Oba warianty funkcjonują w krajach Unii Europejskiej, w których szczepienia w aptekach wykonują farmaceuci - czytamy.

Rekomendacje OPZG dotyczące planowania szczepień są następujące:

szczepienia przeciw grypie raportowane tak, jak szczepienia przeciw COVID-19

decyzje dotyczące szczepień ogłaszane długo przed rozpoczęciem sezonu oraz

lokalizacja punktów wykonujących powszechnie dostępna.

Jak podkreślają przedstawiciele OPZG, zmiany, które zostały zaproponowane wpłyną na racjonalną alokację zasobów czy zwiększenie wydajności szczepień.

W ostatnim sezonie grypowym w Polsce odnotowano ponad 2,4 mln zachorowań

Przypomnijmy, że w ostatnim sezonie w naszym kraju potwierdzono ponad 2,4 mln zachorowań lub podejrzeń zachorowania na grypę. Przed pandemią koronawirusa liczba przypadków grypy sięgała natomiast najczęściej 4-5 mln.

Specjaliści są zgodni, że spadek zakażeń był związany z obowiązującymi do niedawna zasadami sanitarnymi (maseczki ochronne etc.), które to zostały poluzowane w ostatnim czasie. Poziom zachorowań może jeszcze bardziej narastać z powodu migracji uchodźców z Ukrainy.

Wpływ na liczbę przypadków miało również wzrost zainteresowania szczepieniami.

Z danych przedstawionych podczas Flu&Covid Meeting 2022 wynikało, że wyszczepialność w sezonie 2021/2022 była wyniosła ok. 9 proc. Dla porównania przed pandemią koronawirusa przeciwko grypie szczepiło się od 3 do 4 proc. Polaków.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.