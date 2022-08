Porozumienie Komisji Europejskiej i Moderny: dostawy szczepionek przesunięte na później

Komisja Europejska i Moderna osiągnęły porozumienie w celu lepszego zaspokojenia zapotrzebowania państw członkowskich na szczepionki przeciw COVID-19

Dawki pierwotmie zaplamnowane do dostarczenia latem przesunięto na okres późnego lata i okres zimowy

Ma to zapewnić władzom krajowym dostęp do szczepionek w czasie, gdy będą ich potrzebować do własnych kampanii szczepień oraz do wspierania swoich globalnych partnerów

Umowa dostosuje uzgodnione wcześniej harmonogramy dostaw

Jest porozumienie Komisji Europejskiej i Moderny. Dawki szczepionek na COVID-19 pierwotnie zaplanowane do dostarczenia latem będą teraz dostarczane we wrześniu oraz w okresie jesienno-zimowym 2022 r., kiedy to państwa członkowskie będą najprawdopodobniej potrzebować dodatkowych zapasów szczepionek na potrzeby kampanii krajowych i wypełnienia międzynarodowych zobowiązań solidarnościowych.

Umowa gwarantuje również, że jeżeli jedna lub więcej dostosowanych szczepionek otrzyma pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, państwa członkowskie mogą zdecydować się na otrzymanie tych dostosowanych szczepionek w ramach obecnej umowy.

W tym kontekście, na wniosek niektórych państw członkowskich, umowa zapewnia również dodatkowe 15 milionów dawek kandydatów na przypominających szczepionki zawierające Omicron firmy Moderna, pod warunkiem uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w ramach czasowych, które pozwoliłyby na wykorzystanie tych dawek w ich kampaniach szczepień.

- Zwiększenie liczby szczepień i dawek przypominających COVID-19 będzie miało kluczowe znaczenie, ponieważ planujemy z wyprzedzeniem na miesiące jesienne i zimowe. Aby jak najlepiej zapewnić naszą wspólną gotowość, państwa członkowskie muszą dysponować niezbędnymi narzędziami. Obejmuje to szczepionki dostosowane do wariantów, kiedy i kiedy są dopuszczone przez Europejską Agencję Leków. Umowa ta zapewni państwom członkowskim dostęp do dawek szczepionek, których potrzebują we właściwym czasie, aby chronić naszych obywateli - powiedziała Komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakides.

Inwestycja Komisji Europejskiej w szczepionki na COVID-19

Przypomnijmy: w 2020 r. Unia Europejska zainwestowała w światową produkcję szeregu szczepionek przeciw COVID-19. Kluczowe było uzyskanie szczepionek tak wcześnie, jak to możliwe i na wymaganą skalę, co wymagało znacznych inwestycji, zanim dowiemy się, czy którakolwiek z tych szczepionek okaże się skuteczna.

Opracowywanie szczepionek odniosło duży sukces: państwa członkowskie miały równy dostęp do bezpiecznych i skutecznych szczepionek na potrzebną skalę, umożliwiając zaoferowanie wszystkim obywatelom UE szczepienia podstawowe i przypominające.

Duża liczba tych szczepionek mogłaby być również wykorzystana w globalnych wysiłkach na rzecz walki z pandemią. Do końca lipca 2022 r. UE wyeksportowała ponad 2,4 mld dawek szczepionek do 168 krajów. Państwa członkowskie podzieliły się ponad 478 milionami dawek, z których około 406 milionów zostało już dostarczonych do krajów otrzymujących (około 82% z nich za pośrednictwem COVAX). Jednocześnie państwa członkowskie muszą nadal zapewniać strategiczne zapasy szczepionek, których potrzebują, aby poradzić sobie z potencjalną epidemiologiczną ewolucją wirusa COVID-19, biorąc pod uwagę niepewność co do jego przyszłej ewolucji i skutków.

