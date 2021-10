Ponad połowa Polaków chce się zaszczepić trzecią dawką SONDAŻ

Chęć zaszczepienia przeciw COVID-19 trzecią dawką wykazuje ponad połowa Polaków

Procent zwolenników do szczepień uzależniony jest od wykształcenia, wieku i preferencji politycznych

2 listopada rusza system skierowań na szczepienia trzecią dawką. Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat

Szczepienia przeciw COVID-19. Sondaż na temat szczepień trzecią dawką

Jak informuje RMF FM, pracownia zbadała na ile Polacy zgadzają się ze stwierdzeniem: "Jeżeli tylko będzie to możliwe, zaszczepię się trzecią dawką szczepionki na koronawirusa".

Z sondażu wynikło, że nieco ponad połowa ankietowanych z takim stwierdzeniem zdecydowanie się zgodziła. Zdecydowanie na nie była co piąta kobieta i co czwarty mężczyzna.

Sondaż dla RMF FM i DGP. Źródło RMF FM

Więcej zwolenników trzeciej dawki wśród ludzi starszych

Radio informuje, że więcej zwolenników przyjęcia trzeciej dawki było wśród osób starszych. 83 proc. chętnych było w grupie wiekowej 60-69. Natomiast wśród dorosłych do 29. roku życia było jedynie 33 proc.

Akceptacja co do szczepień przeciw COVID-19 jest też uzależniona od wykształcenia. W przypadku wykształcenia podstawowego za szczepieniami opowiedziało się 51 proc., zaś w przypadku wykształcenia wyższego było to 75 proc.

Przytoczono również podział zwolenników do szczepień na preferencje polityczne:

Koalicja Obywatelska - 81 proc.

Lewica - 77 proc.

PSL - 68 proc.

PiS - 64 proc.

Konfederacja - 20 proc.

- W przypadku ostatniej partii trzy czwarte elektoratu zdecydowanie sprzeciwia się szczepieniom trzecią dawką - podaje RMF.

2 listopada rusza system skierowań na szczepienia trzecią dawką przeciw COVID-19

Przypomnijmy, że Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat w sprawie skierowań na trzecią dawkę szczepień, które mają ruszyć od 2 listopada.

W komunikacie MZ znajduje się informacja o tym, że dawka przypominająca jest przeznaczona dla wszystkich osób, które:

ukończyły 18 rok życia;

otrzymały pełny schemat szczepienia preparatami: Pfizer, Moderna, AstraZeneca albo Johnson & Johnson.

Dawka przypominająca stosowana jest w przypadku zachowania odstępu co najmniej 6 miesięcy po ukończeniu pełnego schematu szczepienia przeciw COVID-19. W tym przypadku należy stosować preparaty:

Pfizer w pełnej dawce 0,3 ml;

Moderna w połowie dawki 0,25 ml.

