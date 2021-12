Ponad 700 tys. szczepień w aptekach. "Co 6-ty punkt szczepień jest w aptece"

W aptekach wykonano już ponad 700 tys. szczepień przeciwko COVID-19

Najwięcej w województwach mazowieckim i śląskim. W samej Warszawie było to ponad 92 tys. szczepień

Jak na razie, farmaceuci mogą kwalifikować i szczepić tylko osoby dorosłe. Dotyczy to zarówno szczepień przeciwko COVID-19, jak i przeciwko grypie.

Szatnia i izba przyjęć w aptece. Ministerstwo Zdrowia rezygnuje z absurdalnych wymagań

NFZ ogłosił, ile zapłaci farmaceutom za szczepienia na grypę

"Od 3 lipca do 12 grudnia 2021 roku w aptekach wykonano 688 653 szczepień. Z tego 34 proc. zrealizowano w woj mazowieckim i śląskim. Najwięcej w Warszawie - 92 005. Gdy odniesiemy liczbę podanych dawek do populacji, to okazuję się, że szczepienia w aptekach najlepiej przyjęły się w śląskim i pomorskim - podsumowuje na Twitterze farmaceuta Łukasz Pietrzak.

W innym wpisie dodaje: - Tylko w okresie od 1 listopada do 12 grudnia w aptekach podano 493 372 dawek szczepionek przeciwko Covid-19. Stanowi to 9,5 proc. wszystkich szczepień przeciwko SARS-CoV-2 wykonanych w naszym kraju. To pokazuje jak duży potencjał jest w tych placówkach, a szczepi niewiele ponad tysiąc aptek.

Początkowo liczba szczepień w aptekach nie była wysoka. Zaczęła rosnąć w listopadzie, wraz z kolejną falą koronawirusa.

Negatywna opinia dotycząca leku w chorobie Alzheimera. Biogen wystąpi o ponowne rozpatrzenie wniosku

Szczepiący farmaceuci już osiągnęli niewiarygodny sukces

Taka popularność szczepień w aptekach to duży sukces farmaceutów.

"Wiemy, że do 12 grudnia farmaceuci podali w aptekach 680.000 dawek szczepionek przeciwko COVID-19. To oznacza, że do dzisiaj na pewno przekroczyliśmy 700.000 i zbliżamy się do 800.000" - poinformował w serwisie Linkedin w weekend Michał Byliniak, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

- Osobiście pomimo świąt liczę na przekroczenie bariery 1.000.000. Ale jeżeli nawet się to nie uda to szczepiący farmaceuci już osiągnęli niewiarygodny sukces, czego serdecznie im gratuluję! - dodał.

Dane na temat szczepień przeciw Covid-19 wykonanych w aptekach pochodzą z platformy P1 obsługiwanej przez Centrum e-zdrowia. Dane przedstawione są w podziale na powiaty i dzień szczepienia. Liczba osób zaszczepionych w aptekach to liczby unikalnych pacjentów, dla których w systemie Zdarzeń Medycznych została wypełniona Karta Szczepień przez aptekę.

Inni farmaceuci dodają kolejne informacje i wyliczenia.

Marcin Repelewicz, prezes Dolnośląskiej Rady Aptekarskiej: - Już prawie co 6-ty punkt szczepień znajduje się w aptece. Ich liczba stale wzrasta. Z danych CSIOZ wynika, że w aptekach podano już ponad 700 tys. dawek szczepionki p/COVID-19. Pacjenci chwalą sobie taką możliwość. Zaufanie farmaceutom to był dobry ruch.

- Są już w Polsce gminy, gdzie ponad 25 procent ogółu zaszczepionych osób otrzymało szczepionkę z ręki farmaceuty. Apteki jako lokalne centra ochrony zdrowia stają się faktem - podkreśla.

Apteczna sprzedaż leków w górę. Wyniki po połowie grudnia

Farmaceuta zaszczepi tylko osobę dorosłą

Jak na razie, farmaceuci mogą kwalifikować i szczepić tylko osoby dorosłe. Dotyczy to zarówno szczepień przeciwko COVID-19, jak i przeciwko grypie.

Do zmiany tego podejścia zachęca m.in. doktor Paweł Grzesiowski: "W aptekach szczepią skutecznie! Powinny móc szczepić także dzieci, po kwalifikacji lekarskiej. A tu niespodzianka - wg urzędników MZ nie można szczepić p/COVID-19 w aptece dzieci poniżej 15 rż. To niezgodne z ustawą o chorobach zakaźnych i dotychczasowymi zasadami" - ocenia.

W aptekach szczepią skutecznie! Powinny móc szczepić także dzieci, po kwalifikacji lekarskiej. A tu niespodzianka - wg urzędników MZ nie można szczepić p/COVID-19 w aptece dzieci poniżej 15 rż. To niezgodne z ustawą o chorobach zakaźnych i dotychczasowymi zasadami @MZ_GOV_PL https://t.co/x8ESHGW3Qu pic.twitter.com/kG02IkV27y — Pawel Grzesiowski (@grzesiowski_p) December 17, 2021

Zaś prezes Marcin Repelewicz przyznaje: - Zgoda na szczepienie dzieci <16r.ż. w aptece, po kwalifikacji lekarskiej w innym miejscu (w obrębie 24h), pomoże udrożnić system szczepień. Kwalifikować może każdy lekarz, również ten, który sam ich nie wykonuje. To da dodatkowe 1200 punktów szczepień.

Wiceminister zdrowia o amantadynie. "Proces badawczy wygląda obiecująco"

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.