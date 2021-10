Ponad 240 tys. osób zaszczepionych przez farmaceutów

Ok. 9 tys. farmaceutów przeszło szkolenie, teoretyczne i praktyczne, do wykonywania szczepień przeciwko Covid-19, 7 tys. natomiast uzyskało uprawnienia do kwalifikacji do szczepień

Od momentu wejścia w życie regulacji rozszerzających krąg pracowników medycznych uprawnionych do kwalifikacji i wykonywania szczepień przeciw COVID-19, farmaceuci zaszczepili już ponad 240 tys. pacjentów.

Farmaceuci liczą na to, że poprawka rozszerzającą krąg zawodów medycznych uprawnionych do wykonywania szczepień przeciwko grypie, którą przegłosowano w Sejmie uzyska szybko akceptację Senatu i szybko wejdzie w życie

Już 9 tys. farmaceutów z uprawnieniami do szczepienia na Covid-19

Na terenie całego kraju, szczepienia realizowane są przez farmaceutów, którzy odbyli 2-częściowe (praktyczne i teoretyczne) szkolenia w tym zakresie. Za koordynację procesu szkoleń odpowiada Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP).

Aktualnie szkolenia uprawniające do wykonywania szczepień przeciw COVID-19 przeszło już ok. 9 tys. farmaceutów, natomiast ponad 7 tys. osób może przeprowadzać kwalifikację. W odpowiedzi na wysokie zainteresowanie kursami, CMKP we współpracy z jednostkami szkolącymi w dalszym ciągu prowadzi nowe nabory dla personelu medycznego.

Sczepienia w aptekach

W czerwcu br. do akcji szczepień dołączyły również apteki, wspierając przy tym Narodowy Program Szczepień. Aktualnie na terenie całego kraju istnieje ponad 900 Aptecznych Punktów Szczepień.

Ich liczba stale rośnie, a pacjenci doceniają możliwość skorzystania z usługi w placówce zlokalizowanej blisko ich miejsca zamieszkania.

Jednak nie obywa się i bez problemów. Jak podaje portal mgr.farm zdaniem Związku Zawodowego Pracowników Farmacji podczas kontroli aptek, gdzie odbywają się szczepienia, inspekcja farmaceutyczna stosuje niezrozumiała interpretację przepisów, domagając się aby w szczepiących aptekach był dodatkowy farmaceuta.

Farmaceuci wyk. szczepienia w aptekach zgłaszają do @zzpf, że WIF w ramach kontroli zabraniają wykonywania szczepień mgr farm. w godzinach pracy apteki. Wszędzie na świecie, szczepienie to usługa OF w godz pracy, skąd taka dziwna interpretacja w Polsce? @GIF_GOV_PL @grypa_opzg — Trade Union of Polish Pharmacy Workers (@ZzpfPl) October 20, 2021

WIF, zdaniem ZZPF, stoi na stanowisku, że jeśli w aptece jest tylko jeden farmaceuta wykonujący szczepienie to apteka nie powinna prowadzić sprzedaży leków.

Nie tylko przeciwko Covid

Trwające prace legislacyjne mają dać farmaceutom zielone światło dla możliwości wykonywania również innego rodzaju szczepień, nie tylko przeciw Covid-19.

W ubiegłym tygodniu podczas posiedzenia Sejmu, posłowie niemal jednogłośnie przegłosowali poprawkę rozszerzającą krąg zawodów medycznych uprawnionych do wykonywania szczepień przeciwko grypie. Teraz regulacja będzie procedowana przez senatorów.

– Bardzo dziękuję posłom za to, że niemal jednogłośne opowiedzieli się za możliwością wykonywania szczepień przeciwko grypie przez farmaceutów. Jak wskazują dane dotyczące osób przeszkolonych w zakresie wykonywania szczepień przeciw COVID-19, jak i zaszczepionych przez farmaceutów pacjentów, nasza grupa zawodowa chce poszerzać swoje kompetencje, biorąc aktywny udział w budowaniu zbiorowej odporności populacyjnej. Umożliwienie szczepień przeciwko grypie jest kolejnym krokiem w tym kierunku – wskazuje Prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

