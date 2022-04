Polska odmówiła przyjęcia szczepionek i zapłaty za nie. Skorzystano z klauzuli siły wyższej

Minister zdrowia Adam Niedzielski był gościem programu "Rozmowa Piaseckiego" TVN24. W trakcie spotkania omówił pokrótce sytuację związaną ze szczepionkami w Polsce.

Prowadzący przypomniał, że w Polsce w magazynach jest jeszcze 25 mln szczepionek, a w ramach kontraktów ma do nas przybyć kolejne 60-70 milionów.

- To jest rzeczywiście jeden z głównych problemów, jeżeli mówimy o pewnej sytuacji związanej z covidem. Na początku zaczęliśmy szczepionki przekazywać albo sprzedawać krajom, które nie miały dostępu w pierwszej kolejności do tych preparatów. Udało nam się oddać albo sprzedać blisko 30 mln szczepionek - zaznaczył szef resortu.

To jednak za mało. Ze względu na obecną sytuację w kraju, polscy przedstawiciele zwrócili się do producentów szczepionek i KE o większą elastyczność związaną z podpisami kontraktami.

- Wystąpiliśmy do Komisji Europejskiej, jak i do producentów szczepionek, aby te dostawy planowane w tak dużej liczbie w najbliższych kwartałach, po prostu rozłożyć bardziej w czasie, aby dać większą elastyczność w kontraktach. Zaproponowaliśmy, aby te dostawy rozłożyć na 10 lat i co najważniejsze płacić wtedy, kiedy otrzymujemy szczepienia. Niestety spotkaliśmy się z kompletnym brakiem elastyczności - wyjaśnił minister.