Od dziś nowa szczepionka. MZ wydał wytyczne w sprawie stosowania Novavax

Od dziś, 1 marca, w Polsce będzie stosowana nowa szczepionka przeciwko COVID-19. To Novavax

Komunikat w sprawie zasad stosowania preparatu wydało Ministerstwo Zdrowia

Szczepionka Nuvaxovid (Novavax) może być alternatywą dla osób, które do tej pory nie zaszczepiły się przeciw COVID-19 w pełnym zalecanych schemacie szczepienia z powodu obaw związanych z dotychczas dostępnymi szczepionkami - wskazuje MZ

Od 1 marca nowa szczepionka. MZ dał wytyczne

Minister zdrowia poinformował, że szczepionka Novavax (dawka 0,5 ml) będzie stosowana od dnia 1 marca 2022 r. u osób w wieku powyżej 18 lat.

w schemacie podstawowym dwudawkowym z zachowaniem odstępu co najmniej 21 dni między dawkami,

z zachowaniem odstępu co najmniej 21 dni między dawkami, jako dawka dodatkowa w schemacie podstawowym z zachowaniem odstępu co najmniej 28 dni po podaniu drugiej dawki szczepionki u osób z zaburzeniami odporności,

w schemacie podstawowym z zachowaniem odstępu co najmniej 28 dni po podaniu drugiej dawki szczepionki u osób z zaburzeniami odporności, w szczepieniach przypominających w odstępie co najmniej 5. miesięcy po zakończeniu schematu podstawowego szczepionkami Nuvaxovid (Novavax CZ a.s.) Comirnaty (Pfizer-BioNTech), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca) lub co najmniej 2. miesięcy po szczepieniu preparatem COVID-19 Vaccine Jannsen.

- Rekomendowany schemat podstawowy Nuvaxovid jest schematem homologicznym z wykorzystaniem jednego preparatu. W przypadku schematu mieszanego (heterologicznego) rekomendowana jest kolejność szczepienia: szczepionka wektorowa-> szczepionka Nuvaxovi - wskazuje Ministerstwo Zdrowia.

Z kolei "podanie szczepionki Nuvaxovid (Novavax) jako drugiej dawki w schemacie podstawowym po szczepionce mRNA Comirnaty (Pfizer-BioNTech) lub Spikevax (Moderna) jest możliwe po decyzji personelu kwalifikującego do szczepienia".

Novavax w szczepieniu przypominającym

W szczepieniu przypominającym - jak czytamy w komunikacie Ministerstwa Zdrowia - wykonywanym u osób w wieku powyżej18 lat zaleca się podanie Nuvaxovid (Novavax) po szczepieniu podstawowym preparatem Vaxzevria (AstraZeneca) w odstępie co najmniej 5. miesięcy lub po szczepieniu podstawowym COVID-19 Vaccine Janssen w odstępie co najmniej 2. miesięcy, lub jeżeli zachodzą indywidualne wskazania do zmiany preparatu po szczepieniu podstawowym preparatem mRNA w odstępnie co najmniej 5. miesięcy.

- Przedstawiona alternatywna strategia stosowania szczepionki Nuvaxovid (Novavax) względem schematu wskazanego w ChPL może umożliwić realizację pełnego, zalecanego schematu szczepienia w postaci schematu podstawowego i dawki przypominającej przez osoby słabiej akceptujące dotychczas dostępne szczepionki przeciw COVID-19 - podkreśla resort zdrowia.

Novavax alternatywą wobec szczepionek mRNA i wektorowych

- Szczepionka Nuvaxovid (Novavax) może być alternatywą dla osób, które do tej pory nie zaszczepiły się przeciw COVID-19 w pełnym zalecanych schemacie szczepienia z powodu obaw związanych z dotychczas dostępnymi szczepionkami (mRNA i wektorowymi) lub u których stwierdzono przeciwwskazania do podania kolejnych dawek tych preparatów - informuje MZ.

I dodaje: aktualnie wszystkie szczepionki przeciw Covid-19 stosowane w Narodowym Programie Szczepień mają porównywalny profil bezpieczeństwa, są bezpiecznie, skuteczne i wysokiej jakości.

