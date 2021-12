Od 13 grudnia szczepienia 5-latków. Kraska o szczepionce dla dzieci: "Zmniejszona dawka"

Od 13 grudnia mają się rozpocząć szczepienia dzieci w wieku między 5 a 11 rokiem życia

Od 13 grudnia mają się rozpocząć szczepienia dzieci w wieku między 5 a 11 rokiem życia. O to, jakim preparatem będą szczepione dzieci był pytany w poniedziałek, 6 grudnia, wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w programie "Kwadrans polityczny" w TVP1

- To jest szczepionka podobna do tej, którą w tej chwili używamy do szczepienia osób powyżej 18 roku życia, tylko troszeczkę jest zmniejszona dawka, bo badania wykazały, że młodzi ludzie, dzieci bardzo dobrze odpowiadają na tę szczepionkę, wytwarzają bardzo dużo przeciwciał i ta odporność jest zdecydowanie większa niż u osób starszych - wyjaśniał.

Wiceminister dodał, że szczepionka jest w pełni bezpieczna, w pełni przebadana.

Kraska mówił dziś również o najnowszych danych epidemicznych.

- Mamy 13 250 nowych zakażeń. Jeśli porównany do ubiegłego poniedziałku, to wzrost o niecały 1 proc. Wydaje się na tą chwilę, że pandemia osiągnęła pewną stabilizację - powiedział. Ostrzegł, że tradycyjnie już dane za weekend są zaniżone, również, jeśli chodzi o liczbę zgonów.

Minionej doby zmarły 25 osoby. Wykonano 52 tys. testów na koronawirusa.

Ogromna jest natomiast - jak wskazywał wiceminister - liczba hospitalizacji.

- 514 osób trafiło do szpitali w ciągu ostatniej doby. Już ponad 22 700 chorych jest w polskich szpitalach, to bardzo dużo. Niestety, to co podają lekarze – pacjenci trafiają do szpitali w zdecydowanie gorszym stanie niż w poprzednich falach – podkreślił Waldemar Kraska i zaapelował, aby nie zwlekać ze zgłaszaniem się do lekarza.

