Od 12 lutego wnioski o odszkodowania za szczepienie. Maksymalnie można otrzymać 100 tys. zł

Chcąc złożyć wniosek o przyznanie świadczenia kompensacyjnego, należy uiścić opłatę w wysokości 200 złotych.

Jak przypomina Rzecznik Praw Pacjenta, opłata od wniosku zostanie zwrócona, jeśli świadczenie zostanie przyznane. Także w sytuacji, gdy Rzecznik pozostawi wniosek bez rozpoznania albo odmówi postępowania, pieniądze zostaną oddane.

- Jeśli sytuacja finansowa pacjenta wskazuje na to, że nie może on pozwolić sobie na wniesienie tej opłaty, będziemy mogli zwolnić go od tego obowiązku w całości lub części. W takiej sytuacji, wnioskujący wraz z wniesieniem wniosku może zwrócić się do Rzecznika o zwolnienie z opłaty, wykazując niemożność jej poniesienia, a więc przedstawić swoją sytuację finansową i przedłożyć np. zaświadczenie o zarobkach, potwierdzenie wysokości emerytury lub renty czy zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej. Zwolnienie następuje na podstawie analizy przesłanych dokumentów – wyjaśnił RPP Bartłomiej Chmielowiec.