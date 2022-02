Od 12 lutego wnioski o odszkodowania za NOP-y. RPP wyjaśnia 200 zł opłaty i procedury

O odszkodowaniach za szczepienia przeciwko COVID-19 mówił Bartłomiej Chmielowiec, rzecznik praw pacjenta na 16. Forum Organizacji Pacjentów. Wniosek o rekompensaty będzie można składać już od 12 lutego.

- To nowe i bardzo ważne rozwiązanie. Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych umożliwia wszystkim pacjentom, którzy doznali ciężkiego niepożądanego odczynu poszczepiennego uzyskanie świadczenia kompensacyjnego, czyli mówiąc wprost odszkodowania - wyjaśnił.

Dodał, że obecnie możliwość dochodzenia rekompensaty za NOP jest, ale wyłącznie teoretyczna.

Funduszu Kompensacyjny Szczepień Ochronnych nie jest - na co wskazywał RPP - rozwiązaniem nowym.

- Kilkanaście państw zachodnich wprowadziło takie rozwiązanie. Oczywiście jest ono dedykowane dla niewielkiej grupy osób, bo produkt leczniczy jakim jest szczepienie, jest niezwykle bezpieczny. Stąd też na szczęście te ciężkie, niepożądane odczyny poszczepienne dotykają relatywnie bardzo niewielkiej grupy osób, ale bardzo ważne jest, że to rozwiązanie pojawiło się w polskim systemie prawnym - mówił Chmielowiec.

Wnioski o rekompensaty za NOP-y będą mogły składać wszystkie osoby, które zaszczepiły się przeciwko COVID-19:

- Decyzja rzecznika ma zapaść w ciągu 2 miesięcy, będzie nas wspierał zespół ekspertów. Skład zespołu podamy już jutro (w piątek, 11 lutego - przyp. red.) - będą to wybitni eksperci o szerokich kompetencjach - dodawał rzecznik.

Przypomniał, że przy składaniu wniosku o odszkodowanie trzeba będzie wnieść opłatę w wysokości 200 zł, natomiast kwota ta może być zmniejszona, albo zwrócona.

- W przypadku decyzji pozytywnej ta kwota będzie zwracana. Po drugie zawsze pacjent będzie mógł zawnioskować o zwolnienie w części bądź w całości z tej opłaty. Ponadto, jeżeli by się okazało, że nie istnieją podstawy do wszczęcia postępowania, to my tę opłatę będziemy zwracać - zapowiedział.