Obowiązkowe szczepienie na COVID-19. Wiemy, kogo obejmie. Jest rozporządzenie

23 grudnia skierowano do ogłoszenia rozporządzenie dotyczące obowiązkowych szczepień przeciwko COVID-19. To nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Dokument wprowadza obowiązek poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19 przez:

- Z uwagi na kolejne fale epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, co stanowi dodatkowe wyzwanie dla zdrowia publicznego i systemu ochrony zdrowia, proponowana interwencja jest konieczna. W czasie stanu epidemii COVID-19 zasadne jest wdrożenie działań profilaktycznych w odniesieniu do powyższych grup osób, które mają bezpośredni kontakt z pacjentami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych - argumentuje w uzasadnieniu do rozporządzenia Ministerstwo Zdrowia.