Obowiązkowe szczepienia medyków w POZ. Krajewski: każdy pracownik jest na wagę złota

1 marca wchodzi obowiązek szczepień przeciw COVID-19 wśród pracowników medycznych. Lekarze rodzinni z Porozumienia Zielonogórskiego podkreślają, że na razie nie ma żadnych aktów wykonawczych, w jaki sposób weryfikować szczepienia wśród pracowników.

- Jeden ze związków wysłał już takie zapytanie do ministra zdrowia. W tej chwili ze swej strony przygotowujemy też takie zapytanie do ministerstwa, w jaki sposób możemy zweryfikować, wymusić na pracowniku informację o zaszczepieniu. Bo w tej chwili nie wiemy, gdyż nie ma żadnych przepisów mówiących o tym, jak po 1 marca egzekwować ten nałożony obowiązek. Na dziś nie mamy takiego prawa - mówi Jacek Krajewski, prezes Porozumienia Zielonogórskiego.

- Druga sprawa, to wciąż nie wiemy, jakie sankcje za to grożą i jakie konsekwencje mamy wyciągać od pracownika - dodaje.

Prezes PZ zwraca też uwagę, na to, że ewentualne przesunięcia personelu medycznego do "pracy papierkowej" może spowodować spore problemy i tak mocna uszczuplonych kadrach w poszczególnych podmiotach.

- Pamiętajmy w tym wszystkim o szczupłości kadry lekarskiej czy pielęgniarskiej. Każdy pracownik medyczny w POZ jest na wagę złota - podkreśla.

- Jeżeli nie mamy jasnego obrazu, w jaki sposób mamy to wszystko egzekwować, no to pytamy pana ministra zdrowia ministra - i jak wspomniałem takie pismo wyjdzie z Federacji - jakie sankcje grożą, gdy np. jedna czy dwie z pielęgniarek będą niezaszczepione - dodaje.