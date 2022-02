Obowiązek szczepień dla nauczycieli i mundurowych od 1 marca? Rzecznik MZ odpowiedział

Obowiązek szczepień dla nauczycieli i mundurowych od 1 marca?

Rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia 8 lutego w programie "Sedno sprawy" w Radiu Plus był pytany, czy od 1 marca będzie obowiązek szczepień przeciwko COVID-19 dla nauczycieli i służb mundurowych.

- Od 1 marca raczej tej decyzji nie będzie, ale nie jest tak, że nie będzie w ogóle - odpowiedział Wojciech Andrusiewicz.

- To jest za krótki okres czasu, żeby się do tego przygotować, bo tak jak w przypadku medyków mówimy o tym, że od 1 marca ten obowiązek będzie egzekwowany, to znaczy, że taka osoba będzie musiała być już w pełni zaszczepiona, więc co logiczne tego nie da się przeprowadzić w tak krótkim okresie czasu w stosunku do innych grup zawodowych - wyjaśnił.







