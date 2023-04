Nowa szczepionka na COVID-19 zatwierdzona. Prezes URPL podał rekomendacje

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Grzegorz Cessak przekazał informacje dotyczące rekomendacji CHMP (Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi) w sprawie dopuszczenia do obrotu szczepionki przypominającej Bimervax dla osób od 16 roku życia zaszczepionych wcześniej szczepionką mRNA przeciw COVID-19.

- Bimervax, opracowany przez firmę HIPRA Human Health S.L.U., zawiera białko wyprodukowane w laboratorium, które składa się z części białka kolca wirusa SARS-CoV-2 z wariantów alfa i beta. CHMP stwierdził, że obecnie dostępne są wystarczająco solidne dane dotyczące jakości, bezpieczeństwa i immunogenności szczepionki, aby zarekomendować jej dopuszczenie do obrotu w Unii Europejskiej – czytamy.

Badaniem, który przeprowadzono z użyciem Bimervaxu, to badanie pomostowe immunogenności, w którym porównano odpowiedź immunologiczną wywołaną przez tę nową szczepionkę z odpowiedzią wywołaną przez dopuszczoną do obrotu szczepionkę mRNA Comirnaty. Z dalszych szczegółów wynika także, że w badaniu tym wzięło udział 765 dorosłych osób, które poprzednio ukończyły szczepienie podstawowe dwiema dawkami Comirnaty, a następnie otrzymały dawkę przypominającą Bimervax lub Comirnaty.

Z kolei z badania uzupełniającego obejmującego 36 nastolatków (w wieku 16-17 lat) – dane dotyczące odpowiedzi immunologicznej były dostępne dla 11 z nich – stwierdzono, że Bimervax podany jako dawka przypominająca spowodowała odpowiednią odpowiedź immunologiczną. Tym samym CHMP stwierdził, że „oczekuje się, iż dawka przypominająca szczepionki Bimervax będzie co najmniej tak samo skuteczna jak Comirnaty w przywracaniu ochrony przeciw COVID-19 u osób w wieku 16 lat i starszych”.

Prezes URPL przypomina jednocześnie, że profil bezpieczeństwa szczepionki Bimervax jest porównywalny z profilem innych szczepionek przeciwko COVID-19.

- Na podstawie dostępnych dowodów CHMP stwierdził, że korzyści ze stosowania szczepionki Bimervax przewyższają ryzyko i zarekomendował wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w Unii Europejskiej. […] Raport oceniający, zawierający szczegóły oceny Bimervax przez EMA, zostanie wkrótce opublikowany, a dane z badań klinicznych przedłożone przez firmę we wniosku o dopuszczenie do obrotu zostaną w odpowiednim czasie opublikowane na stronie internetowej Agencji poświęconej danym klinicznym – czytamy.