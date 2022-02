Niepożądane odczyny poszczepienne. PZH przedstawił raport opisujący ciężkość i rodzaje zaburzeń po NOP

Do dnia 15 lutego 2022 r. zarejestrowano 18 256 niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP) i niepożądanych zdarzeń medycznych (NZM). Wykonano łącznie 52 848 169 szczepień

Niepożądane odczyny poszczepienne i niepożądane zdarzenia medyczne występujące w okresie 30 dni po szczepieniach stanowią ok. 0,05 proc.

Odsetek odczynów poważnych wynosił od 0,003 do 0,009 proc. w stosunku do liczby podanych dawek poszczególnych szczepionek

Raport PZH zawiera opisy powikłań jakie wystąpiły w przypadku ciężkich NOP po przyjęciu szczepionki przeciw COVID-19. Ich odsetek wynosił od 0,001 do 0,002.

NOP. Zarejestrowane odczyny poszczepienne

Państwowy Zakład Higieny (PZH) przedstawił najnowsze dane dotyczące niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP) i niepożądanych zdarzeń medycznych (NZM) po zaszczepieniu przeciw COVID-19 obejmujące okres od 27 grudnia 2020 r do 15 lutego 2022 r.

PZH podał też charakterystykę NOP-ów (łagodne, poważne, ciężkie) oraz częstotliwość ich występowania w zależności od szczepionki i opisy rodzajów objawów jakie wystąpiły w ciężkich NOP.

W ramach prowadzonego w NIZP PZH - PIB nadzoru epidemiologicznego, od 27 grudnia 2020r. do 15 lutego 2022 r. z Inspekcji Sanitarnej wpłynęło łącznie 14 474 NOP i NZM, co stanowi ok. 80 proc. zgłoszeń zarejestrowanych w systemie SEPIS (System Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej). Pozostałe zgłoszenia są uzupełniane przez Inspekcję Sanitarną i sukcesywnie przesyłane do NIZP PZH - PIB.

Odsetek NOP według ciężkości - dla poszczególnych szczepionek

Odsetek NOP i NZM według ciężkości odczynu w zależności od rodzaju szczepionki (w odniesieniu do liczby podanych dawek poszczególnych preparatów) w okresie od 27.12.2020r. do 15.02.2022r. wynosił

W przypadku odczynów poważnych:

• dla preparatu COMIRNATY (Pfizer-BioNTech) - 0,003

• dla preparatu SPIKEVAX (MODERNA) - 0,004

• dla preparatu VAXZEVRIA (ASTRA ZENECA) - 0,009

• dla preparatu COVID-19 VACCINE JANSSEN - 0,003

W przypadku odczynów ciężkich:

• dla preparatu COMIRNATY (Pfizer-BioNTech) - 0,001

• dla preparatu SPIKEVAX (MODERNA) - 0,001

• dla preparatu VAXZEVRIA (ASTRA ZENECA) - 0,002

• dla preparatu COVID-19 VACCINE JANSSEN - 0,001

NOP. Rodzaje i opisy zaburzeń przedstawiono w tabelach

Raport podaje m.in. ciężkość odczynów poszczepiennych do jakich dochodziło do 30 dni po zaszczepieniu w okresie od 1 stycznia do 15 lutego 2022 r. W tym okresie zarejestrowano w PZH ogółem 639 NOP i NZM, z czego łagodnych 452 (70,7 proc.), poważnych 137 (21,4 proc.), ciężkich 50 (7,8 proc.).

Raport szczegółowo opisuje rodzaje zaburzeń zgłoszonych przy ciężkich NOP i NZM do jakich dochodziło po podaniu poszczególnych szczepionek. Opisy odnoszą się do przypadków zaburzeń neurologicznych, kardiologicznych, alergicznych i innych. Szczegóły - w tabelach raportu NOP załączonego pod tekstem, w formacie pdf, do pobrania.

