Niepożądane odczyny po szczepionce przeciw COVID-19: większość łagodna

Autor: oprac. ML • Źródło: PAP • 07 marca 2022 12:45

Łącznie do Polski dostarczono do tej pory 107 707 090 dawek szczepionki przeciw COVID-19, z których 55 974 230 dotarło do punktów szczepień. Zutylizowano dotąd 788 420 dawek. Zgłoszono 18 458 niepożądanych odczynów.