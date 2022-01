Nieodpłatne szczepienia przeciw grypie w aptekach. "Szczepi blisko 1300 aptek"

Minister zdrowia Adam Niedzielski przyjął w piątek, 7 stycznia, trzecią dawkę szczepionki przeciwko koronawirusowi - przy okazji tego wydarzenia został zorganizowany krótki briefing

W briefingu prasowym wziął udział również Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

Tomków zachęcał do szczepień przeciw COVID, jak i przeciw grypie - obie szczepionki są nieodpłatne

Szczepionki wskazane i bezpieczne

Podczas briefingu ministra zdrowia Adama Niedzielskiego wypowiadał się również wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Marek Tomków.

- Szczepienia są jak najbardziej wskazane, jak najbardziej bezpieczne - zaznaczył Tomków.

Dodał, że "przekraczamy w tej chwili milion podań w aptekach". - Mówimy raptem o ostatnich kilkunastu tygodniach, od kiedy ta forma szczepień stała się powszechna.

- W Polsce szczepi blisko 1300 aptek, w ciągu kilkunastu tygodni przeszkoliło się prawie 9000 farmaceutów. Wygląda na to, że będzie to bardzo dynamicznie rozwijająca się ścieżka do szczepień - ocenił Marek Tomków.

Nieodpłatne szczepienia również przeciw grypie

Tomków dodał, że dzięki podpisanym rozporządzeniom apteki będą mogły również "bezpłatnie szczepić przeciwko grypie" i "bardzo serdecznie zachęcał do szczepień.

- Myślę, że to jest forma, która jest przede wszystkim dla pacjentów bardzo łatwa, dostępna i przyjazna - dodał.

Tomków poinformował, że "apteki starają się robić wszystko, żeby włączyć się w Narodowy Program Szczepień". - Mam nadzieję, że tych kolejnych milionów będzie przybywało, do czego państwa bardzo serdecznie zachęcamy - powiedział.

Wiceprezes NRA zachęcał wszystkie osoby, które mają wątpliwości względem szczepień, aby rozmawiali o nich z farmaceutami.

- Jest 30 tys. farmaceutów, którzy chętnie państwu tych informacji udzielą, tak, żeby nie trzeba było szukać źródeł, które nie mają żadnej wielkiej wiarygodności - zachęcał.

- Zapraszamy do do szczepień wszystkich: nie tylko do trzeciej dawki, ale również do pierwszej i drugiej. Jesteśmy do państwa dyspozycji - podsumował.















