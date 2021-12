Niedzielski: medycy, nauczyciele i mundurowi powinni podlegać obowiązkowym szczepieniom

Minister zdrowia Adam Niedzielski w piątek, 3 grudnia, w Polsat News mówił o aktualnej sytuacji epidemicznej oraz pomysłach rządu na zwiększenie liczby osób zaszczepionych

Szef resortu zdrowia przyznał, że jest zwolennikiem obowiązkowych szczepień przeciwko COVID-19 dla medyków, nauczycieli oraz służb mundurowych

- Powoli myślimy o obowiązku szczepiennym, szczególnie dla tych grup szczególnie narażonych, czyli przede wszystkim medyków - przyznał szef resortu zdrowia

Niedzielski: myślimy o obowiązku szczepiennym

Minister zdrowia Adam Niedzielski w piątek, 3 grudnia, w Polsat News mówił o aktualnej sytuacji epidemicznej, ale również szczepieniach i pomysłach rządu na zwiększenie liczby osób zaszczepionych.

- Przygotowujemy rozwiązania, które mam nadzieję trochę bardziej zachęcą do szczepień. Powoli myślimy o obowiązku szczepiennym, szczególnie dla tych grup szczególnie narażonych, czyli przede wszystkim medyków - przyznał szef resortu zdrowia.

Dodał, że obowiązek może być wprowadzony. - Ale śladem takich krajów jak Austria i Niemcy, nie będziemy tego wprowadzali z dnia na dzień. Austriacy i Niemcy mówią o wprowadzeniu ewentualnego obowiązku szczepienia od lutego przyszłego roku - podkreślił.

Szef resortu zdrowia zaprzeczył, że ministerstwo rozważa obowiązkowe paszporty covidowe.

- W tej chwili pracujemy nad rozwiązaniem. To rozwiązanie musi być zdefiniowane w realiach politycznych i społecznych, w których jesteśmy. Prowadzimy rozmowy z innymi klubami parlamentarnymi, z klubem PiS również wewnętrzną rozmowę. W przyszłym tygodniu na pewno będziemy rozmawiali o pewnej modyfikacji projektu, który został złożony przez posłów, bo wiemy z tych rozmów, w którym kierunku powinno to pójść. I tak rozwiązanie, które teraz byśmy ewentualnie położyli na stole, ono nie pomogłoby w zwalczaniu tej fali, z którą mamy do czynienia, to są rozwiązania projektowane na przyszłość – tłumaczył Adam Niedzielski.

MZ jest zwolennikiem obowiązku szczepień dla medyków, nauczycielii mundurowych

Minister został również zapytany, czy jest zwolennikiem obowiązkowych szczepień przeciwko COVID-19

Uważam, że ludzie powinni mieć prawo wyboru co do szczepień. Natomiast w przypadku pewnych grup, które są najbardziej narażone, a z drugiej strony odpowiadają w sensie społecznym za zwiększone ryzyko transmisji, to z mojego punktu widzenia te grupy rzeczywiście powinni podlegać obowiązkowym szczepieniom.

Niedzielski przyznał, że chodzi o medyków, nauczycieli, służby mundurowe.

