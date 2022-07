Naczelna Izba Aptekarska apeluje o rozszerzenie szczepień w aptekach. "Tego potencjału nie wolno zmarnować"

Naczelna Izba Aptekarska wraz z organizacją pacjentów apeluje do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego o rozszerzenie szczepień w aptekach

NIA przypomina, że w aptekach wykonano prawie 2 mln szczepień, w tym 1,8 mln przeciwko koronawirusowi

Tego potencjału i kapitału nie wolno zmarnować - podkreśla NIA

Autorzy wskazują, że rozszerzenie zakresu szczepień m.in. umożliwi odciążenie kadry medycznej zaangażowanej w prowadzenie szczepień i skróci ścieżkę pacjenta, który chce się zaszczepić

Naczelna Izba Aptekarska apeluje o rozszerzenie szczepień w aptekach

W apelu do ministra zdrowia Naczelna Izba Aptekarska wnosi o rozszerzenie dotychczasowego zakresu szczepień wykonywanych w aptekach obejmujących szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-2, o szczepienia przeciw grypie oraz przeciw pneumokokom.

Jak przypominają autorzy apelu tylko od lipca 2021 roku do końca marca 2022 roku w aptekach wykonano prawie 2 mln szczepień, w tym 1,8 mln szczepień przeciwko COVID-19 i około 8,5 tys. szczepień przeciwko grypie. To - jak argumentują - dobitnie pokazuje rosnącą rolę farmaceutów w systemie ochrony zdrowia.

- Sukces tego programu pozwolił na popularyzację szczepień, skrócenie ścieżki pacjenta do otrzymania odpowiedniej profilaktyki oraz skuteczne odciążenie innych grup w systemie ochrony zdrowia, zaangażowanych w niesienie pomocy chorym w niezwykle trudnym okresie pandemii – czytamy w apelu NIA.

Oprócz tego, autorzy apelu podkreślają, że rozszerzenie zakresu szczepień realizowanych blisko pacjentów przyniesie korzyści:

Pozwoli na odciążenie kadry medycznej zaangażowanej w prowadzenie szczepień, co może mieć ogromne znaczenie zwłaszcza przed spodziewaną kolejną – jesienną falą zachorowań na COVID-19, Pozwoli na wcześniejsze objęcie opieką medyczną kolejnych grup pacjentów, przyczyniają się w ten sposób do zwiększenia efektywności systemu ochrony zdrowia, Skróci ścieżkę pacjenta chcącego się zaszczepić, co wpłynie na zwiększenie zainteresowania i w efekcie na wzrost wyszczepialności społeczeństwa, a przede wszystkim grup podwyższonego ryzyka.

Szczepienia jako skuteczny sposób zwalczania chorób zakaźnych

W piśmie do ministra przypomniano, że pandemia koronawirusa zwróciła uwagę na konieczność zwiększenia działań na rzecz budowania bezpieczeństwa epidemicznego.

- W opinii specjalistów w zakresie epidemiologii, szczepienia są powszechnie uznawane za jeden z najbardziej skutecznych sposobów zwalczania i zapobiegania chorobom zakaźnym, dlatego należy podjąć wszelkie działania mające na celu zwiększenie ich dostępności. Wprowadzenie do aptek szczepień nie tylko przeciw COVID-19, grypie, ale też przeciw zakażeniom wywoływanym przez pneumokoki u dorosłych, przyczyni się do zwiększenia populacyjnego poziomu odporności na wymienione patogeny, co w efekcie pozwoli na efektywne wykorzystywanie środków przeznaczanych w systemie ochrony zdrowia na leczenie pacjentów z grup ryzyka m.in. pacjentów onkologicznych, hematoonkologicznych, kardiologicznych, z cukrzycą, z przewlekłymi chorobami płuc - przekonują przedstawiciele NIA.

I dodają: "Panie Ministrze, z dużym zadowoleniem przyjmowaliśmy dotychczasowe działania resortu zdrowia służące poprawie świadomości i znaczenia prowadzenia szczepień przeciw COVID-19 w Polsce, ale też i przeciw innym chorobom zakaźnym oraz poprawie sytuacji pacjentów z chorobami onkologicznymi, hematoonkologicznymi, kardiologicznymi i cukrzycą. […] Liczymy na zrozumienie, wsparcie naszej prośby i uzyskanie odpowiedzi ze strony Ministerstwa Zdrowia."

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.