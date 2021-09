MZ wprowadziło ograniczenia w sprzedaży szczepionek na grypę

Minister zdrowia limituje liczbę szczepionek przeciwko grypie, jaką można wydać w aptece na jedną osobę

Liczba wydanych szczepionek zależy od wieku pacjenta. Apteka będzie mogła wydać 1 ampułko-strzykawkę na 180 dni na jedną osobę powyżej 9 r.ż. i dwie dla dzieci poniżej 9 lat.

W tym roku do Polski ma trafić 4 mln dawek preparatów p/grypie

MZ wprowadził limit szczepionek przeciw grypie na pacjenta

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2021 r. w sprawie ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta.

By zapobiec brakom szczepionek przeciwko grypie na rynku, minister zdrowia wprowadza ograniczenie ilości wydawanych leków na jednego pacjenta w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym:

Efluelda albo Fluarix Tetra, albo Influvac, albo Influvac Tetra, albo VaxigripTetra w ilości nie więcej niż 1 ampułko-strzykawka na 180 dni dla pacjenta w wieku od 9 r.ż .

. Fluarix Tetra albo Influvac, albo Influvac Tetra, albo VaxigripTetra w ilości nie więcej niż 2 ampułko-strzykawki na 180 dni na jednego pacjenta w wieku poniżej 9 r.ż.

Ograniczenia obowiązują od 16 września 2021 roku.

Szczepionki towarem deficytowym

Szczepionki przeciwko grypie trafiły też na opublikowaną we wrześniu br. listę leków zagrożonych brakiem dostępności. Na wykaz trafiły:

Fluenz Tetra, szczepionka przeciw grypie (żywa atenuowana, do nosa)

Influvac Tetra, szczepionka przeciw grypie (antygen powierzchniowy), inaktywowana

Vaxigrip Tetra, czterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana

W ubiegłym roku, sezon grypowy zbiegł się z pandemią covid-19. W aptekach brakowało szczepionek. Po raz pierwszy od lat, popyt na nie był większy niż podaż.

Do Polski trafi 4 mln dawek szczepionek na grypę

W tym sezonie, do Polski łącznie ma trafić blisko 4 mln dawek, z czego 1,36 mln trafi do aptek. Z kolei 760 tys. dawek będzie przeznaczone do zakładów opieki zdrowotnej, zaś pozostała część zostanie zakupiona przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych.

Jak co roku, szczepionki będą stopniowo docierały do Polski, do końca listopada będzie to 12 transz.

Eksperci zalecają wykonywanie szczepień w dowolnym momencie sezonu szczepień od września do końca grudnia – najważniejsze jest, aby zaszczepić się przed szczytem zachorowań na grypę, który w Polsce przypada na okres od stycznia do marca.

