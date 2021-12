MZ ma pieniądze na szczepienie tylko jednego rocznika. Chodzi o HPV

Prawdopodobnie resort zdrowia zdecyduje się przy nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym na uwolnienie pieniędzy na szczepienie przeciw HPV kilku roczników dzieci

Dodatkowo MZ wskazuje na problemy z dostawami do Polski preparatów w większej ilości

Jednak uczestnicy rynku wskazują, że takie negocjacje z producentami należy prowadzić wcześniej. Na rynku jest ogromny popyt na szczepionki przeciw HPV

MZ ma pieniądze na szczepienie jednego rocznika dzieci rocznie. Chodzi o HPV

- Narodowa Strategia Onkologiczna dysponuje środkami na szczepienie tylko jednego rocznika dzieci rocznie. A tych roczników, którymi można by objąć szczepieniami, jest przynajmniej kilka, zgodnie z Charakterystyką Produktów Leczniczych preparatów – przyznał wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski, podczas posiedzenia senackiej Komisji Zdrowia na temat Funduszu Medycznego (10 grudnia).

- Prawdopodobnie zdecydujemy się przy nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym na uwolnienie pieniędzy na to, by akcja szczepień była szybsza - dodał wiceminister.

Problemy z dostawami szczepionek na HPV do Polski

Urzędnik przypomniał przy okazji o globalnych problemach z zaopatrzeniem w preparaty.

Problem z dostawami szczepionek do Polski zaczął się w 2019 roku. Chodziło o dwa produkty: Gardasil firmy MSD i Cervarix firmy GSK. Podmioty odpowiedzialne informowały o czasowym zmniejszeniu dostępności szczepionek.

Powrót pełnej dostępności Gardasilu 9 na rynek polski przewiduje się na przełomie 2021 i 2022 roku" - informował MSD. Firma GSK zaś wskazywała, że szczepionka Cervarix firmy będzie dostępna w 4 kwartale 2021 roku.

Przyczyną ograniczonej dostępności na polskim rynku był m.in. ogromny wzrost zainteresowania szczepieniami przeciwko HPV na świecie, w tym zwiększającą się liczbą narodowych programów szczepień oraz obejmowaniem tymi programami także chłopców. Kolejne kraje, które wprowadzały programy populacyjnych szczepień przeciwko HPV, informowały o sukcesach tej profilaktyki.

Negocjacje należy zaczynać wcześniej

- Wstępne deklaracje i rozmowy z producentami mówiły raczej o możliwości dostarczenia dla jednego rocznika. Ale gdyby tylko pojawiły się możliwości finansowe, to od razu siądziemy do rozmów z producentami czy byliby w stanie zagwarantować większe dostawy - podkreślał wiceminister Gadomski.

Tyle że obecni na posiedzeniu komisji uczestnicy wytknęli ministerstwu brak strategii w tym zakresie.

- Takie działania i takie negocjacje prowadzi się znacznie wcześniej. Przeciw HPV szczepi praktycznie cała Europa, kolejne kraje włączają szczepienia do swoich programów. Naturalne jest, że producenci również muszą przygotować się do tego odpowiednio wcześniej. Takie negocjacje powinny rozpoczynać się znacznie wcześniej - podkreślała Joanna Frątczak-Kazana, szefowa Fundacji Onkologicznej Alivia.

Zaś senator Beata Małecka-Libera, przewodnicząca Komisji stwierdziła: - Nieprawdą jest, to co pan powiedział, że firmy nie były gotowe. One były gotowe. Dopytywałam je, w czym był problem. Problem był w podjęciu decyzji: czy będą to szczepienia apteczne, czy populacyjne. Firmy, żeby się dostosować do odbiorców, muszą wiedzieć o tym dużo wcześniej.

Polsce od 1 listopada br. jest refundowana szczepionka przeciwko HPV u dzieci od 9 roku życia. Wiąże się jednak z 50 procentową odpłatnością za preparat.

By szczepienie zalecane mogło być sfinansowane przez państwo

Szczepienia populacyjne są dopiero w planach, również legislacyjnych:

- Konieczne są do tego zmiany ustawowe, ponieważ Ministerstwo Zdrowia ma prawo i możliwość wyłącznie częściowego finansowania w ramach refundacji aptecznej. Może też finansować preparaty, ale tylko w programach szczepień obowiązkowych. A szczepienia przeciwko HPV są zalecanymi – wyjaśniał podczas IX Forum Pacjentów Onkologicznych wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski.

Jak przyznał, mieliśmy niedawno sytuację, kiedy szczepienie zalecane było i jest finansowane całkowicie przez państwo, w zakresie zarówno podania szczepionki, jak również zakupu leków. Chodzi o covid-19.

Teraz takie same zmiany muszą nastąpić w przypadku szczepionki przeciwko HPV. Wtedy zalecana szczepionka będzie finansowana całkowicie przez budżet państwa, w zakresie zakupu i w zakresie podania.

