Morawiecki o obowiązkowych szczepieniach na COVID-19. Odwołuje się do sumienia

W piątek, 15 października, premier Mateusz Morawiecki odpowiadał na pytania widzów transmisji publikowanej na swojej stronie na Facebooku

Pytany był m.in. o plany rządu dotyczące wprowadzenia obowiązkowości szczepień przeciw COVID-19

Przymusu nie będzie - zapowiedział. Apelował, by każdy rozważył tę kwestię w sumieniu

Poziom wyszczepienia dużo wyższy w Polsce, niż w wielu innych krajach

Podczas piątkowej (15 października) sesji pytań i odpowiedzi, transmitowanej za pośrednictwem facebookowego profilu premiera Mateusza Morawieckiego, szef Rady Ministrów odniósł się do kwestii obowiązkowości szczepień przeciw COVID-19.

- Dlaczego w kwestii szczepień i koronawirusa rząd podąża ścieżką populizmu w stosunku do elektoratu, zamiast podejmować decyzje niepopularne, ale dobre dla społeczeństwa pod kątem zdrowia? Dlaczego żaden kraj, w tym nasz, nie jest tak odważny, by wpisać szczepienia na COVID jako obowiązkowe lub dlaczego nie pójdziemy tropem innych państw, w których wymaga się obowiązkowych szczepień dla tych sektorów, które mają styczność z tysiącami ludzi dziennie? - pytała internautka.

- Postawiliśmy na promocję szczepień, na edukację w zakresie szczepień i na bardzo szeroką akcję informacyjną z udziałem medyków, osób zaszczepionych, osób, które przeszły COVID bardzo ciężko, ale także sportowców, aktorów, osób znanych - wymieniał premier Morawiecki. Podkreślił, że "to wszystko spowodowało, że mamy dzisiaj dużo wyższy poziom zaszczepienia niż na przykład u naszych sąsiadów na południu, w Rumunii czy w jeszcze innych krajach Europy centralnej".

Zwrócił jednak uwagę na to, że w Polsce nie osiągnięto tak wysokiego stopnia zaszczepienia, jak choćby w Portugalii. Wyraził ubolewanie nad tym faktem, powołując się na dane spływające ze szpitali, jak i te dotyczące czwartej fali koronawirusa.

Negatywna percepcja szczepień? To nie pierwszy raz

- [Dane] są jednoznaczne: one mówią o tym, że naprawdę ogromna większość przekraczająca 90 proc. tych, którzy umierają, którzy bardzo ciężko przechodzą COVID z późniejszymi konsekwencjami dla swojego zdrowia, nawet dla tych, którzy przeżyją - to osoby niezaszczepione - podkreślił premier. - To są twarde fakty, z faktami ciężko dyskutować - dodał.

Morawiecki przyznał, że ma świadomość negatywnego nastawienia do szczepień wśród znacznej części polskiego społeczeństwa. Nawiązał do jednej z publikacji, w której poruszono temat wpływu postronnych sił na percepcję szczepień. - Myślę, że z tego też powinniśmy zdawać sobie sprawę: że komuś takie działania służą najbardziej i z drugiej strony wprowadzają element niepewności do gospodarek, w tym do gospodarki polskiej - mówił premier.

Szczepienie trzeba rozważyć we własnym sumieniu

- Każdy powinien rozważyć w swoim sumieniu, czy chce zadbać o swoje zdrowie i życie swoich najbliższych - kontynuował premier Morawiecki. Zaapelował o zaszczepienie się do młodej części widowni.

- Młodzi ludzie przechodzą COVID zwykle łatwiej, łagodniej, ale mogą zarazić kogoś starszego, kto może umrzeć lub przechodzić bardzo ciężko - zauważył premier.

Prezes Rady Ministrów zaznaczył, że "przymusu rzeczywiście wprowadzać nie chcemy". - Widzę ogromne protesty społeczne związane z potencjalnym przymusem, widzimy, co dzieje się w Europie zachodniej (...).Również żaden inny kraj nie wprowadza obligatoryjności, obowiązkowości szczepień - podsumował.

