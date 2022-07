Masowych bezpłatnych szczepień na grypę nie będzie. MZ podtrzymuje stanowisko

W nadchodzącym sezonie nie będzie masowych bezpłatnych szczepionek na grypę w naszym kraju/ Ministerstwo Zdrowia podtrzymało swoje stanowisko w tej sprawie

- Ministerstwo Zdrowia nie zamawia szczepionek przeciw grypie na potrzeby rynku otwartego i prywatnego - poinformował w odpowiedzi na interpelację poselską Maciej Miłkowski, wiceminister zdrowia

Kluczowy jest, wraz z dostępnością preparatów, dostęp do samej usługi dla pacjenta, zapewnianej przez podmioty lecznicze i aktualnie również apteki ogólnodostępne świadczące szczepienia - dodał

Ministerstwo Zdrowia podtrzymuje stanowisko ws. bezpłatnych szczepień przeciw grypie

Pod koniec marca tego roku Ministerstwo Zdrowia poinformowało w oficjalnym komunikacie, że w nadchodzącym sezonie 2022/23 rezygnuje z kontynuacji programu publicznych szczepień przeciw grypie, które były finansowane z budżetu państwa.

Bezpłatne szczepienia na grypę ruszyły w listopadzie 2021 i mogły z nich skorzystać osoby powyżej 18. roku życia. Program był realizowany z wykorzystaniem szczepionek wydawanych bezpłatnie przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych.

Rezygnacja z inicjatywy wywołała gorącą dyskusję w środowisku, a farmaceuci byli zgodni, że powrót do płacenia za szczepionkę zniechęci pacjentów do szczepień. O pozostawienie bezpłatnych szczepień do resortu apelowali m.in. przedstawiciele Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.

W czerwcu interpelację w tej sprawie do Ministerstwa Zdrowia zgłosiła grupa posłów.

- Taka decyzja z pewnością zmniejszy liczbę chętnych do szczepień przeciwko grypie. Ostatni rok pokazał, że bezpłatne szczepionki przyczyniły się do zwiększenia poziomu szczepień przeciwko grypie o kilka procent. Przed pandemią szczepiło się od 3,5 do 4 proc. populacji, obecnie jest to 7 proc., co należy uznać za sukces - przekonywali jej autorzy,

W nadchodzącym sezonie szczepionki przeciw grypie nie będą dystrybuowane przez RARS

- W sezonie 2022/2023 szczepionki przeciw grypie nie będą dystrybuowane przez RARS, na użytek bezpłatnych szczepień publicznych - poinformował w odpowiedzi Maciej Miłkowski, wiceminister zdrowia.

- Nie będą też wprowadzane odrębne przepisy obejmujące wskazane/określone grupy bezpłatnym szczepieniem. Podkreślam, że Ministerstwo Zdrowia nie zamawia szczepionek przeciw grypie na potrzeby rynku otwartego i prywatnego, a za wielkość dostaw, terminy i realizację dostaw szczepionki odpowiadają producenci - dodał.

Wiceminister przekazał również, że:

nie ulegają zmianie zasady dostępu pacjenta do szczepionek refundowanych przeciw grypie w aptece. Zgodnie z obowiązującym obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, szczepionki przeciw grypie dostępne są bezpłatnie dla uprawnionych świadczeniobiorców w ramach z tzw. wykazu leki 75+ lub wykazu leki ciąża+,

farmaceuci w aptekach dostosowanych do wykonywania szczepień będą mogli wykonywać szczepienia,

szczepieniem przeciw grypie u osoby dorosłej, badanie kwalifikacyjne w podmiotach leczniczych mogą wykonywać: lekarz, felczer, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny oraz farmaceuta, szczepienia są i powinny być zalecane i wykonywane przez cały sezon

jesiennozimowy z uwagi na brak podstaw medycznych i wskazań do ograniczania szczepień wyłącznie do dwóch miesięcy w roku (wrzesieńpaździernik), odnotowanie wpisu o wykonanej kwalifikacji i szczepieniu w eKarcie Szczepień pozostaje dostępne z poziomu systemu informatycznego gabinet.gov,

aktualne i rzetelne informacje dotyczące szczepień przeciw grypie są dostępne w portalu szczepienia.info na stronie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy https://szczepienia.pzh.gov.pl/,

za dostęp do szczepionek przeciw grypie w sprzedaży hurtowej i detalicznej odpowiadają wyłącznie producenci, którzy planują i realizują zapotrzebowanie i dostawy w oparciu o zapotrzebowanie na dany sezon oraz cykl produkcji preparatów, a Ministerstwo Zdrowia jest w stałym kontakcie z producentami szczepionek.

- W ocenie Ministerstwa Zdrowia kluczowy jest, wraz z dostępnością preparatów, dostęp do samej usługi dla pacjenta, zapewnianej przez podmioty lecznicze i aktualnie również apteki ogólnodostępne świadczące szczepienia. Apteki, które spełniają i będą spełniać wymagania w zakresie szczepień przeciw grypie mogą i będą mogły wykonywać szczepienia u osób dorosłych. Dostępność szczepionek jak i innych produktów leczniczych jest monitorowana przez Urząd Rejestracji jak również przez Inspekcje

Farmaceutyczną - komentuje wiceminister Miłkowski.

I dodał: Jednocześnie pragnę poinformować, że obecnie brane jest pod uwagę rozwiązanie polegające na wprowadzeniu formuły usługi z uwzględnieniem sprzedaży szczepionki/leku objętego refundacją.

