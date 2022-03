Lekarze rodzinni alarmują: COVID-19 nie zniknął. "Codziennie umiera od 100 do 300 osób"

Lekarze zrzeszeni w Porozumieniu Zielonogórskim podkreślają, że pandemia nadal trwa, przez co codziennie umierają ludzie. - Codziennie z powodu COVID-19 umiera od 100 do prawie 300 osób - przypominają.

- Przerażeni tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, zaangażowani w pomoc uciekającym przed bestialską wojną sąsiadom zapomnieliśmy nawet o tym, że już dwa lata zmagamy się z pandemią w Polsce. Bo dokładnie 4 marca 2020 roku zanotowano w Polsce pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem. To już dwa lata! - grzmi PZ.

Lekarze wskazują także, że jednym z najbardziej niepokojących zjawisk, które są w ostatnim czasie zauważalne to fakt, że codziennie do kosza trafiają dawki szczepionki COVID-19. W Polsce zutylizowano ponad 788 tys. dawek - informuje PZ.

Na problem związany z marnowaniem szczepionek przeciwko COVID-19 zwróciła uwagę ekspertka PZ, Joanna Cieciuch-Zabielska. Jak czytamy w komunikacie, otwarte opakowania szczepionek niepotrzebnie się marnuje, co przekłada się na znaczną ilość zutylizowanych dawek.

– To bez sensu, bo pacjenci nawet zapisują się na szczepienie, tylko potem nie przychodzą i – co najgorsze – nie odwołują swojej wizyty. Jak widzimy, że nikt nie przyjdzie, to staramy się umówić kogoś innego, dzwonimy do naszych pacjentów, ale rzadko kiedy nam się to udaje - wyjaśniła Cieciuch-Zabielska.