Kurator oświaty składa samokrytykę. "Nie powinnam się wypowiadać o szczepionkach"

Barbara Nowak, małopolska kurator oświaty z apytana o to, czy szczepienia nauczycieli przeciwko COVID-19 powinny być obowiązkowe odpowiedziała, że absolutnie nie zgadza się z pomysłem, żeby kogokolwiek do czegokolwiek zmuszać

Stwierdziła, że "konsekwencje stosowania tego eksperymentu nie są do końca stwierdzone"

Kilka godzin później przyznała na Twitterze: "mając wykształcenie historyczne, a nie medyczne, nie powinnam się wypowiadać na temat szczepionki"

"Uczniowie i nauczyciele są bezpieczni"

"Przyznaję, że mając wykształcenie historyczne, a nie medyczne, nie powinnam się wypowiadać na temat szczepionki. Zapewniam, że w Małopolsce uczniowie i nauczyciele są bezpieczni, bo realizowane są cele polityki państwa polskiego” - napisała w piątek, 7 stycznia na Twitterze małopolska kurator oświaty Barbara Nowak.

Kurator nawiązała tym samym do swojej porannej wypowiedzi w Radiu ZET. Zapytana o to, czy szczepienia nauczycieli przeciwko COVID-19 powinny być obowiązkowe odpowiedziała, że absolutnie nie zgadza się z pomysłem, żeby kogokolwiek do czegokolwiek zmuszać. To jest wolna decyzja każdego wolnego człowieka - oceniła. Jak dodała, "konsekwencje stosowania tego eksperymentu nie są do końca stwierdzone".

Przypomnijmy, że minister zdrowia Adam Niedzielski w piątek zaszczepił się trzecią dawką szczepionki przeciw COVID-19. Po szczepieniu szef resortu zdrowia był pytany o komentarz do głośnych już słów małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak.

"O takich wybrykach słyszymy systematycznie"

- O takich wybrykach słyszymy systematycznie, że od czasu do czasu znajduje się osoba, jeśli można tak powiedzieć oświecona, która uważa, że potrafi swoim nikłym autorytetem przeciwstawić się całemu światu nauki. Niestety, to są oczywiście kolejne wpadki, kolejne, że tak powiem niefortunne wypowiedzi - odpowiedział pytany minister.

- Rzeczywistość jest bowiem taka, że nie jest to żaden eksperyment. W tej chwili żyjemy w takiej rzeczywistości, gdzie nie opieramy się tylko i wyłącznie na deklaracjach producentów, którzy przeprowadzili wstępne badania, a opieramy się już na rzeczywistych obserwacjach. Widzimy, że szczepienie 60-krotnie - to są dane z Polski - chroni przed zgonem w stosunku do osób niezaszczepionych - tłumaczył.

- Potępiam wszystkie takie oznaki braku rozumu i apeluję, żeby mieć pewnego rodzaju wstrzemięźliwość. Bo jeżeli ktoś chce się popisać, ktoś chce zaistnieć medialnie, bo to zawsze przyciąga uwagę, to powinien sobie jednocześnie zdawać sprawę, że bierze na siebie ogromną odpowiedzialność - powiedział Adam Niedzielski.

