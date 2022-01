Kurator od szczepień czeka rozmowa z wojewodą. Rzecznik rządu: żadne decyzje personalne nie zapadły

W ostatnich dniach w mediach głośno zrobiło się na temat wypowiedzi małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak, która w wywiadzie dla Radia ZET wyraziła swój sprzeciw wobec planowanych obowiązkowych szczepień dla nauczycieli przeciw COVID-19.

Wielu - w tym przedstawicieli obozu rządzących - domaga się wyciągnięcia konsekwencji wobec kurator. Czy Barbara Nowak odpowie za publiczne wyrażenie opinii w sprawie szczepień?

- Liczę przede wszystkim, że taka sytuacja się nie powtórzy. Liczę, że każdy kto chodzi do mediów ze strony urzędników, ze strony przedstawicieli instytucji państwowych będzie bardziej frasobliwie się zachowywał - dodał rzecznik.

Przypomnijmy, że w piątek, 7 stycznia, goszcząca w Radiu ZET małopolska kurator oświaty Barbara Nowak pytana o ewentualny obowiązek szczepień przeciw COVID-19 wśród nauczycieli odpowiedziała, że: "absolutnie nie zgadzam się z pomysłem, by kogokolwiek do czegokolwiek przymuszać".

- Uważam, że człowiek dorosły i wolny musi sam odpowiedzialnie wybierać i nie wolno go do tego zmuszać. Jestem absolutnie przeciwna. Konsekwencje tego eksperymentu nie są do końca stwierdzone - dodała Barbara Nowak.