Kraska: uprościmy system szczepień na grypę. Zmiana ustawy na najbliższym posiedzeniu Sejmu

- Grypa jest w tej chwili dużym problemem - przyznał w Sygnałach dnia w radiowej Jedynce wiceminister zdrowia Waldemar Kraska

Jak poinformował, nowych zachorowań tydzień do tygodnia jest prawie 160 tysięcy. - To jest dość duża liczba osób, które chorują - zauważył

Kraska potwierdził, że chorych na grypę jest zdecydowanie więcej niż na COVID-19 "szczególnie, że dwa poprzednie sezony grypowe były sezonami, kiedy tych zachorowań w porównaniu do sezonów poprzedzających COVID-19 było 3 albo 4 razy mniej"

Dlatego też, skoro - jak podkreślał - szczepionka jest jedyną skuteczną metodą zabezpieczenia, szczepić się trzeba i będzie zmiana ustawodawstwa, by szczepienie na grypę było na skierowanie, jak w przypadku COVID-19

Grypa znowu jest obecna, bo nie przestrzedamy DDM

Jak przyznał wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, w ostatnich sezonach chorobowych zachorowań na grypę było znacznie mniej - 3 bądź 4 razy - niż ma to miejsce obecnie, gdzie przyrost zachorowań notuje się w liczbie 160 tysięcy tydzień do tygodnia.

- To się oczywiście wiązało z tym, że wszyscy przestrzegaliśmy podstawowych i prostych zasad: maseczka, dystans, dezynfekcja. W tej chwili tego już nie robimy i to jest efekt, oczywiście: pojawienie się grypy - mówił.

Zaapelował, by szczepić się co roku, ponieważ szczepionka jest dostępna.

- To jest właściwie jedyna prewencja, aby nie zachorować na grypę, a jeżeli zachorujemy, to tak, jak w przypadku COVID-u, objawy nie będą tak dramatyczne, jak u osób, które nie są szczepione - tłumaczył.

Kraska wspomniał też o powikłaniach. - W przypadku grypy szczególnie powikłania kardiologiczne, powikłania sercowe, które w przyszłości niestety powodują to, że jesteśmy osobami już praktycznie do końca życia chorymi - zaznaczył.

Będą prace nad zmianą trybu szczepień przeciw grypie

- Jeżeli chodzi o COVID, to skierowanie zostało wygenerowane automatycznie: idziemy do apteki i możemy uzyskać szczepienie na miejscu. Pracujemy w tej chwili, aby taki sam, podobny system wprowadzić także w aptekach, jeżeli chodzi o grypę, bo w tej chwili trzeba uzyskać skierowanie od lekarza - najczęściej rodzinnego - to też można w dość prosty sposób, ponieważ możemy zadzwonić do swojego lekarza, zostanie wygenerowany kod, podajemy swój kod i PESEL w aptece, i tę szczepionkę otrzymujemy na miejscu.

- Chcemy jeszcze zdecydowanie to uprościć, żeby już nawet bez tego skierowania od lekarza w aptece takie szczepienie uzyskać. To oczywiście wymaga pewnej modyfikacji ustawy, ale nad tym pracujemy - zapewnił.

- Żeby to wprowadzić w aptece, musimy zmienić ustawę, więc tutaj jest jakby pewien aspekt prawny. Tego się po prostu nie przeskoczy, musimy to zrobić, prawdopodobnie na najbliższym posiedzeniu Sejmu to zrobimy - podsumował.

