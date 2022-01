Kraska: szczepionka Novavax będzie dostępna jeszcze w styczniu

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska na antenie Republiki poinformował, że w Polsce potwierdzono już 72 nowe przypadki zakażenia wariantem omikron. - Z godziny na godzinę będzie ich przybywało - dodał

Podkreślił, że "musimy być i jesteśmy na to przygotowani, aby także nasza ochrona zdrowia dała radę, aby zwiększyć ilość łóżek, abyśmy mogli przyjąć wszystkich pacjentów, którzy będą wymagali hospitalizacji w czasie zakażenia tym nowym wariantem"

W Polsce niedługo będzie dostępna szczepionka, która ma chronić przed koronawirusem - Novavax. Kraska wskazał wstępny termin: ma pojawić sie już w styczniu

Koronawirus. Kraska podał najnowsze dane o zakażeniach i zgonach. Ogromna liczna zgonów

- Zgłaszamy się do szpitala za późno, kiedy mamy już zajętych 60-70 proc. płuc, kiedy leki, które mamy w tej chwili do dyspozycji, już najczęściej nie spełniają swojej roli - zauważył we wtorek minister Waldemar Kraska na antenie Telewizji Republika.

- Nie czekajmy, jeżeli mamy pierwsze objawy, mamy dodatni test, kontaktujmy się z naszym lekarzem rodzinnym, uzyskajmy pierwszą poradę, czy już powinniśmy się zgłosić do szpitala, czy jeszcze możemy pozostać w domu. To jest bardzo ważne, abyśmy nie przegapili tego okienka terapeutycznego - podkreślił Kraska.

Nowa szczepionka jeszcze w styczniu

Kraska odniósł się do kwestii skuteczności szczepionek. Poinformował, że pod tym względem brane pod uwagę są dane producentów, jednak w wielu instytutach badane jest również, czy one się potwierdzają i są to badania "jakby niezależne od producentów".

Pytany był również o pojawienie się w Polsce szczepionki Novavax.

- Myślę, że ta szczepionka będzie dostępna także w Polsce i to będzie prawdopodobnie już w styczniu - poinformował, choć nie określił dokładnej daty.

Minister zaznaczył, że jest to "klasyczna szczepionka, czyli taka, którą znamy od od wielu lat".

- W ten sposób została wyprodukowana, także jej skuteczność jest bardzo wysoka, więc myślę, że wiele osób, które zastanawiają się czy przyjmować szczepionki mRNA, może zdecyduje się właśnie na tę szczepionkę - dodał.

Odwrócenie trendu czy efekt świąt?

- Od kilku dni obserwujemy wzrosty ilości nowych zakażeń, wczoraj bardzo szczegółowo to analizowaliśmy z ekspertami, czy to jest związane już z odwróceniem trendu, czy z okresem świątecznym - poinformował Kraska.

- Za nami dwa tygodnie świąt, czy to świąt Bożego Narodzenia, czy też nowego roku, więc testowania te wyniki na pewno nie są aż tak bardzo wiarygodne, żebyśmy się na nich opierali - mówił. - Aczkolwiek w ciągu ostatniej doby wykonaliśmy ponad 104 tys. testów, w poprzednich dniach to było o połowę mniej, czyli widzimy że tych pacjentów z objawami niestety przybywa - zauważył.

W ocenie ekspertów, jak podkreślił Kraska, być może jest to efekt świąt Bożego Narodzenia, "czyli naszej mobilności, naszych kontaktów". Jednak wiceminister przyznał, że sam nie wyciągałby jeszcze wniosków, czy to już jest trend wzrostowy. - Najbliższe dni pokażą, w jakim miejscu jesteśmy - dodał.

- Poczekajmy jeszcze kilka dni i zobaczymy, jaka będzie sytuacja w nadchodzących dniach czy tygodniach - podsumował Kraska.

Nowe obostrzenia. Co dalej z nauką stacjonarną? Niedzielski: decyzje prawdopodobnie w środę lub piątek

