Jest powrót do szczepień na COVID-19. Kraska: ponad pół miliona osób przyjęło dawkę przypominającą

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska na antenie TVP1 poinformował, że w poniedziałek 8 sierpnia odnotowano 599 przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce

- Jeżeli porównamy tydzień do tygodnia, jest to spadek o 2 procent. To są małe liczby, ponieważ to są liczby z weekendu - dodał wiceminister

Kraska zwrócił uwagę na statystykę w krajach Europy Zachodniej oraz u naszych sąsiadów: w Czechach i na Słowacji. - Wszędzie widzimy w tej chwili już tendencję spadkową - zauważył

Letnia fala słabsza. 2,5 tys. osób w szpitalach

Jak przyznał Waldemar Kraska, letnia fala koronawirusa jest już zdecydowanie słabsza. - Myślę, że u nas ten tydzień będzie tygodniem, kiedy jeszcze może będą dość wysokie wyniki, ale chyba jesteśmy już na szczycie zachorowań - zaznaczył.

- Ponad 2,5 tysiąca osób przebywa w polskich szpitalach - poinformował wiceminister. - To są osoby nie tylko z koronawirusem, ale najczęściej trafiają do szpitali także z innymi schorzeniami i przy okazji, kiedy jest wykonany test, stwierdzany jest u nich koronawirus, który najczęściej nie daje takich objawów, które mieliśmy w poprzednich falach - dodał.

Przyzwyczailiśmy się do koronawirusa

Na sugestię, że być może przywykliśmy do koronawirusa, Kraska odparł, że "taka jest natura ludzka". - Do pewnych rzeczy przyzwyczajamy się, czasem nawet tragicznych i dramatycznych - zauważył wiceminister.

- Minęło już ponad dwa lata, od kiedy pojawił się pierwszy przypadek, więc także i ze względów medycznych chyba powinniśmy traktować epidemię COVID-19 jako taką normalną, normalnego wirusa, jak na przykład wirusa grypy, który się pojawia - ocenił.

- Trzeba się zabezpieczać, trzeba się szczepić, bo myślę, że ta szczepionka, podobnie, jak w przypadku grypy, także na COVID-19 - pewnie stanie się szczepionką sezonową - stwierdził Kraska.

We wrześniu będzie nowa szczepionka

Ministerstwo Zdrowia od 22 lipca umożliwiło szczepienie się osobom powyżej 60. roku życia. Kraska poinformował, że dzisiaj zapisało się już 910 tys. osób, a ponad 580 tys. już przyjęło drugą dawkę przypominającą.

- To są bardzo ważne liczby, ponieważ to jest ta grupa największego ryzyka, to są osoby, które najczęściej mają obniżoną odporność, mają wielochorobowość i to są osoby, które najczęściej przegrywają walkę z COVID-19 - poinformował wiceminister.

- 93 proc. osób, które zmarło, było właśnie z tej grupy, więc bardzo namawiamy do tego, aby się zaszczepić.

- Prawdopodobnie na początku września pojawi się nowa szczepionka, będzie już obejmowała wariant Omikron, ale badania nad szczepionką poprzedniej wersji pokazują, że ona jest bardzo skuteczna, jeżeli chodzi o zachorowania, jeżeli chodzi o ciężki przebieg i nawet o zgony. W prawie 80 proc. zabezpiecza przed ryzykiem śmiertelności. Myślę, że warto ten okres wakacyjny wykorzystać, aby przygotować się na jesień. Wszyscy eksperci podkreślają, że jakiś wzrost, kolejna fala, na jesieni się pojawi - zaznaczył Kraska.

Maseczki w szpitalach wciąż obecne. Ale czy potrzebne?

- Służba zdrowia - szpitale czy przychodnie, są tymi miejscami, gdzie przebywają osoby chore z różnych powodów, więc myślę, że używanie tej maseczki, bardzo prostego zabezpieczenia, powoduje to, że ryzyko zakażenia jest zdecydowanie mniejsze - zauważył wiceminister.

- Tutaj ten obowiązek utrzymaliśmy nie tylko dla pacjentów, nie tylko dla osób odwiedzających, ale także dla personelu medycznego - dodał. - To bardzo ważne, abyśmy jednak także w tych miejscach pokazywali, że jednak COVID nie zniknął - zaznaczył Kraska.

Omikron uodpornił także Ukraińców

Waldemar Kraska poinformował, że 150 tys. Ukraińców przebywających w naszym kraju zaszczepiło się przeciw COVID-19. Liczba nie jest duża, ale zdaniem Kraski jest ona pokłosiem nastrojów antyszczepionkowych, które były na Ukrainie bardzo silne.

- Te osoby, które przebywają w naszym kraju, już w tej chwili troszkę inaczej na to patrzą - ocenił Kraska.

Wiceminister dodał, że "bardzo fajnie ruszyły szczepienia dzieci", co również było istotne dla resortu zdrowia. - Tych dzieci jest bardzo dużo; te dzieci będą trafiały i trafiają do polskich szkół - zaznaczył.

- Nie obserwujemy jakiejś zwiększonej ilości zachorowań wśród Ukraińców, nie jest to jakaś różnica między Polakami - dodał. - To jest wynikiem wariantu Omikron, który także i na Ukrainie uodpornił w jakiś sposób osoby, które miały kontakt z tym wirusem - podsumował wiceminister.

