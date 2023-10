Jedyna na polskim rynku taka szczepionka dostępna w aptekach tylko do wyczerpania zapasów

Szczepionka donosowa przeciw grypie dostępna jest w aptekach do wyczerpania zapasów - wynika z danych serwisu GdziePoLek.pl.

Szczepionka występuje w dawce 0,1 ml do każdego nozdrza, zaś samo opakowanie mieści 1 aplikator 0,2 ml.

Produkt dostępny jest w 4 proc. aptek i refundowany. Przy pełnej odpłatności kosztuje 94,23 zł

Szczepionka przeciw grypie dostępna do wyczerpania zapasów

Jak czytamy w serwisie GdziePoLek.pl, Fluenz Tetra jest szczepionką do zapobiegania grypie. Obecnie jest dostępna w aptekach do wyczerpania zapasów.

- Od producenta mamy informację, iż ubiegłotygodniowa dostawa szczepionki Fluenz Tetra była pierwszą i ostatnią planowaną dostawą tego preparatu na rynek polski w sezonie grypowym 2023/24. Do aptek trafiło 25 tys. sztuk szczepionki i będzie ona dostępna wyłącznie do wyczerpania aktualnych zapasów - informuje GdziePoLek.pl

Stosuje się ją u dzieci i młodzieży w wieku od 24 miesięcy do poniżej 18 lat. Fluenz Tetra pomaga chronić przed czterema szczepami wirusa grypy zawartymi w szczepionce, jak również przed podobnymi szczepami.

Fluenz Tetra podaje się w postaci aerozolu do każdego nozdrza. Podczas otrzymywania szczepionki Fluenz Tetra można normalnie oddychać. Nie ma potrzeby aktywnego wdychania lub wciągania do nosa.

Zalecana dawka dla dzieci i młodzieży to 0,2 ml szczepionki Fluenz Tetra, podawana po 0,1 ml do każdego nozdrza. Dzieci, które nie były uprzednio szczepione przeciw grypie, otrzymają drugą, kolejną dawkę po przerwie wynoszącej co najmniej 4 tygodnie. Należy przestrzegać instrukcji lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty odnośnie terminu powrotu dziecka w celu podania drugiej dawki.

Po podaniu szczepionki układ odpornościowy (naturalny układ obrony organizmu) pacjenta wytworzy własną ochronę przeciw wirusowi grypy. Żaden ze składników szczepionki nie może wywołać grypy.

Wirusy w szczepionce Fluenz Tetra są hodowane w jajach kurzych. W każdym roku szczepionka jest skierowana przeciw czterem szczepom wirusa grypy, zgodnie z corocznymi zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia.

Kiedy nie powinno się stosować szczepionki?

Producent szczepionki podał, kiedy szczepionki nie powinno się używać. Są to sytuacje, kiedy:

pacjent ma uczulenie na gentamycynę, żelatynę lub którykolwiek z pozostałych składników tej szczepionki

u pacjenta kiedykolwiek wystąpiła ciężka reakcja alergiczna na jaja lub białka jaja kurzego

u pacjenta występuje choroba krwi lub rak mający wpływ na układ odpornościowy

lekarz stwierdził u pacjenta osłabienie układu odpornościowego wskutek choroby, przyjmowania leku lub innej terapii.

pacjent zażywa już kwas acetylosalicylowy (substancję obecną w wielu lekach stosowanych do uśmierzenia bólu i obniżenia gorączki). Przyczyną tego jest ryzyko wystąpienia bardzo rzadkiej, ale poważnej choroby (zespołu Reye'a).

Przed zaszczepieniem należy omówić z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką:

jeśli dziecko ma mniej niż 24 miesiące. Dzieci w wieku poniżej 24 miesięcy nie powinny otrzymywać tej szczepionki ze względu na ryzyko wystąpienia działań niepożądanych

jeśli pacjent ma ciężką astmę lub występuje u niego obecnie świszczący oddech

jeśli pacjent ma bliską styczność z osobą o poważnie osłabionym układzie odpornościowym (na przykład z pacjentem poddawanym przeszczepowi szpiku kostnego i wymagającym izolacji).

