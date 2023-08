FDA zatwierdziła pierwszą szczepionkę przeciwko RSV dla kobiet w ciąży

Autor: oprac. KM • Źródło: Agencja ds. Żywności i Leków • 29 sierpnia 2023 11:50

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków zatwierdziła Abrysvo - szczepionkę przeciwko wirusowi syncytialnego układu oddechowego. To pierwsza szczepionka zatwierdzona do stosowania u kobiet w ciąży w celu zapobiegania chorobom dolnych dróg oddechowych (LRTD) i ciężkiej LRTD wywoływanej przez syncytialny wirus oddechowy (RSV) u niemowląt od urodzenia do 6. miesiąca życia.